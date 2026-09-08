महंगे होटल, मूवी और नौकरी का झांसा…जयपुर में महिला टीचर ने स्टूडेंट पर शादी का बनाया दबाव, इनकार पर ब्लैकमेलिंग का आरोप

पुलिस के मुताबिक, जयपुर की रहने वाली 44 साल की महिला ने शिकायत में बताया कि उसका बेटा एक कोचिंग में पढ़ने जाता है। वहीं उसकी मुलाकात वहां पढ़ाने वाली महिला टीचर से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत होती थी। आरोप है कि महिला ने बेटे को विदेश में नौकरी लगवाने की बात कही। इसके बाद दोनों के बीच संपर्क बढ़ता गया। महिला उसे अपने खर्चे पर महंगे होटल और रेस्टोरेंट ले जाने लगी और साथ में फिल्म भी देखने जाती थी।