8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

महंगे होटल, मूवी और नौकरी का झांसा…जयपुर में महिला टीचर ने स्टूडेंट पर शादी का बनाया दबाव, इनकार पर ब्लैकमेलिंग का आरोप

Jaipur Crime: जयपुर में महिला टीचर पर कोचिंग स्टूडेंट को विदेश में नौकरी का झांसा देकर नजदीकियां बढ़ाने और शादी का दबाव बनाने का आरोप है। शादी से इनकार पर 5 लाख रुपए मांगने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देने की शिकायत पर FIR दर्ज हुई है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Sep 08, 2026

jaipur blackmailing case

Ai Generated Image

जयपुर में एक महिला टीचर पर कोचिंग स्टूडेंट को विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने करीब लाने और बाद में ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि महिला ने स्टूडेंट पर शादी के लिए दबाव बनाया। इतना ही नहीं जब उसने इनकार किया तो उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और 5 लाख रुपए भी मांगे परेशान होकर स्टूडेंट की मां ने सोमवार शाम पुलिस में FIR दर्ज कराई है।

कोचिंग में हुई थी पहचान

पुलिस के मुताबिक, जयपुर की रहने वाली 44 साल की महिला ने शिकायत में बताया कि उसका बेटा एक कोचिंग में पढ़ने जाता है। वहीं उसकी मुलाकात वहां पढ़ाने वाली महिला टीचर से हुई। शुरुआत में दोनों के बीच बातचीत होती थी। आरोप है कि महिला ने बेटे को विदेश में नौकरी लगवाने की बात कही। इसके बाद दोनों के बीच संपर्क बढ़ता गया। महिला उसे अपने खर्चे पर महंगे होटल और रेस्टोरेंट ले जाने लगी और साथ में फिल्म भी देखने जाती थी।

नजदीकियां बढ़ीं तो शादी के लिए बनाने लगी दबाव

शिकायत के अनुसार, लगातार मिलना-जुलना बढ़ने के साथ दोनों के बीच नजदीकियां भी बढ़ गईं। इसके बाद महिला टीचर ने स्टूडेंट पर शादी करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि, स्टूडेंट शादी के लिए तैयार नहीं था। उसने जब साफ तौर पर इनकार किया तो मामला बिगड़ने लगा। आरोप है कि 1 सितंबर को महिला टीचर उसके घर पहुंच गई और वहां हंगामा किया। इसके बाद उसने स्टूडेंट को झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी।

5 लाख रुपए की मांग और जेल भिजवाने की धमकी का आरोप

पीड़ित की मां का आरोप है कि महिला टीचर ने झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हुए 5 लाख रुपए की मांग की। शिकायत में यह भी कहा गया है कि महिला ने ऊंचे लोगों तक अपनी पहुंच होने का दावा किया और बेटे को जेल भिजवाकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी। लगातार मिल रही धमकियों से परिवार परेशान हो गया। इसके बाद मां ने पुलिस थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।

गुरुग्राम में भी केस दर्ज होने का दावा

पुलिस ने महिला टीचर के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत में महिला के खिलाफ गुरुग्राम, हरियाणा में कई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का भी दावा किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपों की जांच कर रही है। पूरा मामला सामने आने के बाद अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि स्टूडेंट और महिला टीचर के बीच किस तरह संपर्क बढ़ा और शिकायत में लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।

जयपुर के आमेर में घायल टूरिस्ट गाइड की मौत, गुस्साए लोगों ने दुकानें बंद कराई; जानें क्यों हुआ था विवाद?

ये भी पढ़ें
tourist guide manish soni death

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2026 05:59 pm

Published on:

08 Sept 2026 05:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / महंगे होटल, मूवी और नौकरी का झांसा…जयपुर में महिला टीचर ने स्टूडेंट पर शादी का बनाया दबाव, इनकार पर ब्लैकमेलिंग का आरोप

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अहिंसा, करुणा और क्षमा से आत्मशुद्धि की ओर बढऩे का मार्ग

paryushan parv
ओपिनियन

Rajasthan Nikay Chunav : वोटर ID नहीं तो भी डाल सकेंगे वोट, ये 11 दस्तावेज हैं मान्य, जानिए नाम

rajasthan nikay chunav not voter id you can voting 11 documents valid know
जयपुर

भारत के लिए रणनीतिक संतुलन साधने की चुनौती

bishek
ओपिनियन

चिमनपुरा जमीन विवाद: जेडीए के 90-बी आदेश पर रोक, 22 सितंबर को सुनवाई

jaipur jda office
जयपुर

संपादकीय: लालच व लापरवाही की जड़ें काटने से ही थमेंगे हादसे

accidents
ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.