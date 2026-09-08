जयपुर के आमेर में घायल टूरिस्ट गाइड की मौत, गुस्साए लोगों ने दुकानें बंद कराई; जानें क्यों हुआ था विवाद?

घटना के तुरंत बाद घायल मनीष को गंभीर हालत में जयपुर के एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसके उपचार में जुटी थी। हालांकि, अत्यधिक खून बह जाने और अंदरूनी चोटों के कारण मंगलवार को उसकी मौत हो गई। मौत की खबर आमेर पहुंचते ही स्थानीय लोग, गाइड संगठन और व्यापारी सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने आमेर थाने के बाहर एकत्र होकर नारेबाजी की और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की। जहमहल से रास्ता डायवर्ट किया गया है। मनीष की मौत के बाद पूरे आमेर एरिया में तनाव का माहौल बना हुआ है।