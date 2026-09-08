जयपुर में नशे में धुत क्रेन चालक ने मंदिर के पुजारी को कुचला, मौत; मुआवजे की मांग पर अड़े ग्रामीण

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुजारी नियमित रूप से मंदिर की ओर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार क्रेन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। क्रेन चालक अत्यधिक शराब के नशे में धुत था और वाहन पर से अपना नियंत्रण खो चुका था। टक्कर इतनी भीषण थी कि पुजारी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद चालक ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।