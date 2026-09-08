8 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

राजस्थान निकाय चुनाव के बीच BJP का बड़ा एक्शन, जयपुर के 26 समेत 41 बागी निष्कासित; जानें वजह

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने और निर्दलीय उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने वालों पर बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी ने जयपुर के 26 समेत पूरे प्रदेश से 41 नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्राथमिक सदस्यता से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Sep 08, 2026

rajasthan civic polls

Rajasthan Nagar Nikay Chunav 2026 (Patrika File Photo)

Rajasthan Nagar Nikay Chunav: राजस्थान में चुनावी घमासान के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई की है। पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने, बागियों का समर्थन करने या अपने परिजनों को चुनावी मैदान में उतारने वाले 41 पदाधिकारियों को प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है।

इस कड़ी कार्रवाई का सबसे बड़ा असर राजधानी जयपुर में देखने को मिला है, जहां अकेले 26 नेताओं और कार्यकर्ताओं पर गाज गिरी है। पार्टी का स्पष्ट मानना है कि अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ काम करना संगठन विरोधी गतिविधि और घोर अनुशासनहीनता है।

जयपुर से निष्कासित प्रमुख नेताओं की सूची

निष्कासित किए गए 26 जयपुर कार्यकर्ताओं में मोहनलाल कुमावत, छीतरमल शर्मा, नेमीचंद सैन, हरिशंकर बोहरा, दिनेश कांवट, चंदा कुमावत, कमलेश तिवारी, बनवारी सैनी, महर्षि शर्मा, पंकज गोयल, राजेश सालोदिया, नारायण सोनी, समा राठौड़, राजू अग्रवाल, जय वशिष्ठ, शंकर शर्मा, शंकर शर्मा (पूर्व पार्षद की पत्नी), रमेश चंद्र सैनी, स्वाति परनामी, मुकेश किराड़, बीना मेठी, नरेश शर्मा, विश् म सिंह तंवर, शिव सोनी, बरखा सैनी और अविनाश सैनी (पूर्व अध्यक्ष किसान मोर्चा) के नाम शामिल हैं।

राजसमंद में चुनावी घमासान

राजसमंद जिले के वार्ड 22 में आम आदमी पार्टी (AAP) से निष्कासित अमित वर्मा का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण AAP द्वारा 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद अमित वर्मा के परस्पर विरोधी वीडियो सामने आ रहे हैं। एक वीडियो में वे भाजपा को समर्थन देने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरे वीडियो में उन्होंने दबाव में आकर बयान देने का आरोप लगाया है। इस बीच उनकी पत्नी ने भी AAP पर कई गंभीर आरोप लगाया, जिससे विवाद और गहरा गया है।

दूसरी ओर, राजसमंद के धोइंदा वार्ड 9 में समीकरण बदलते दिख रहे हैं। यहां निर्दलीय उम्मीदवार भरत कुमार ने भाजपा प्रत्याशी चंपालाल कुमावत को अपना खुला समर्थन देने का एलान किया है, जिससे स्थानीय स्तर पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है।

‘सूखा दिवस’ घोषित

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर सियासी सरगर्मी चरम पर है। प्रदेश के कुल 309 निकायों में आगामी 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में मतदान होगा। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि में ‘सूखा दिवस’ घोषित किया है।

बता दें कि पहले चरण के तहत 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक और दूसरे चरण के लिए 9 सितंबर शाम 6 बजे से 11 सितंबर शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त मतगणना के दिन 14 सितंबर को भी प्रदेश में सूखा दिवस प्रभावी रहेगा।

अजमेर के पुष्कर में BJP के 2 पूर्व पार्षदों के बीच मारपीट, दोनों की पत्नियों ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट

ये भी पढ़ें
pushkar 2 former bjp councillors clash

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

08 Sept 2026 08:16 am

Published on:

08 Sept 2026 08:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान निकाय चुनाव के बीच BJP का बड़ा एक्शन, जयपुर के 26 समेत 41 बागी निष्कासित; जानें वजह

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Nikay Election: भाजपा कमजोर बूथों पर एक्टिव तो कांग्रेस निर्दलीयों के साथ जोड़ रही समीकरण

Rajasthan BJP Rajasthan Congress
जयपुर

जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट: जेल में ही रहेंगे आतंकी सरवर और शाहबाज, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यों माना ‘गंभीर मामला’

jaipur serial bomb blasts
जयपुर

LPG Cylinder New Rules: अब 45 नहीं, 25 दिनों में मिलेगा अगला गैस सिलेंडर; एलपीजी रिफिलिंग नियमों में बड़ा बदलाव

lpg cylinder new rules
जयपुर

जयपुर आमेर फोर्ट विवाद: किले तक गाड़ी ले जाने पर कहासुनी, जीप ड्राइवर ने दोस्त संग गाइड पर किया हमला

jaipur amer fort fight
जयपुर

राजस्थान में IOCL की पाइपलाइन से 4.48 करोड़ का क्रूड ऑयल चोरी, जमीन के नीचे सुरंग बनाकर 36 टैंकर किए पार; मास्टरमाइंड अरेस्ट

crude oil stolen iocl pipeline rajasthan mastermind arrested
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.