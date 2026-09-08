राजस्थान निकाय चुनाव के बीच BJP का बड़ा एक्शन, जयपुर के 26 समेत 41 बागी निष्कासित; जानें वजह

राजसमंद जिले के वार्ड 22 में आम आदमी पार्टी (AAP) से निष्कासित अमित वर्मा का मामला सुर्खियों में बना हुआ है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण AAP द्वारा 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने के बाद अमित वर्मा के परस्पर विरोधी वीडियो सामने आ रहे हैं। एक वीडियो में वे भाजपा को समर्थन देने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरे वीडियो में उन्होंने दबाव में आकर बयान देने का आरोप लगाया है। इस बीच उनकी पत्नी ने भी AAP पर कई गंभीर आरोप लगाया, जिससे विवाद और गहरा गया है।