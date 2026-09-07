राजस्थान में IOCL की पाइपलाइन से 4.48 करोड़ का क्रूड ऑयल चोरी, जमीन के नीचे सुरंग बनाकर 36 टैंकर किए पार; मास्टरमाइंड अरेस्ट

जयपुर: राजस्थान एसओजी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL की भूमिगत पाइपलाइन से क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) चोरी करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एसओजी ने इस मामले के मुख्य आरोपियों में से एक, गुजरात निवासी जयेश भाई उर्फ मोदी उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह ने पाइपलाइन से करीब आठ लाख लीटर (लगभग 36 टैंकर) अति ज्वलनशील क्रूड ऑयल चोरी किया था, जिसकी अनुमानित कीमत 4.48 करोड़ रुपए बताई जा रही है।