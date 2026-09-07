Jaipur Municipal Election: मंदिर, पार्क और दुकानें… हर जगह वोट मांगते दिखे प्रत्याशी; वार्डों में प्रचार ने पकड़ी रफ्तार

जयपुर. नगर निगम चुनाव का प्रचार अब धीरे-धीरे पूरी तरह रफ्तार पकड़ चुका है। प्रत्याशी बड़े नेताओं की सभाओं और रैलियों के बजाय सीधे मतदाताओं के घरों तक पहुंचकर समर्थन जुटाने में जुटे हैं। सुबह से देर शाम तक वार्डों की गलियों और कॉलोनियों में प्रत्याशियों के समर्थकों की टोलियां नजर आ रही हैं। कहीं पदयात्रा तो कहीं नुक्कड़ बैठक, कार्यकर्ताओं के साथ बूथवार रणनीति तो कहीं घर-घर दस्तक देकर वोट की अपील की जा रही है। प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल बनाने के साथ ही स्थानीय समस्याओं और विकास के मुद्दों को भी प्रमुखता से उठा रहे हैं।