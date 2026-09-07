सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता का CJI सूर्यकांत को चौथा खत, जस्टिस संजीव शर्मा पर गंभीर आरोप, जानें क्या है पूरा विवाद?

पत्र में एक और गंभीर प्रकरण का हवाला दिया गया है, जो 28 अगस्त 2026 को राज कुमार अत्री नामक व्यक्ति की ओर से बूंदी जिले के रैण गांव की 324 बीघा कृषि भूमि से संबंधित विवाद को लेकर सीजेआई व सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को भेजे गए पत्र पर आधारित है। पत्र में इस विवाद के संबंध में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है कि रघुवीर सिंह अत्री से संबंधित मामले को लेकर जिला न्यायाधीश अजय शुक्ला का रिटायरमेंट से सात माह पूर्व श्रम न्यायालय में तबादला कर दिया गया और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीनाक्षी मीणा को बाड़मेर भेज दिया गया।