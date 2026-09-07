नेशनल शूटर, कॉर्पोरेट जॉब और लव स्टोरी, सचिन पायलट के ‘बर्थडे’ पर जानिए 20 दिलचस्प बातें 

राजस्थान की राजनीति के सबसे प्रमुख और चर्चित चेहरों में से एक, प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज 7 सितंबर 2026 को अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। सचिन पायलट केवल अपनी राजनीतिक कार्यशैली ही नहीं, बल्कि अपने पढ़े-लिखे कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, युवाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रियता और सधे हुए वक्तव्यों के लिए पूरे देश में पहचाने जाते हैं। साल 2004 में मात्र 26 साल की उम्र में दौसा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर देश के सबसे युवा सांसद बनने का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले सचिन पायलट के जीवन में ऐसे कई अनूठे और दिलचस्प पहलू छिपे हैं, जिनके बारे में आम जनता बहुत कम जानती है।