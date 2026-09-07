Rural Education Reform: पत्रिका मंडे इंटरव्यूः ‘गांव के स्कूल पंचायतों को संभालने दें, देखिए कैसे नहीं सुधरते’

केरल के मुख्य सचिव रहते हुए एसएम विजयानंद ने 1996 में जनकीय सूत्रणम अभियान से 15 साल पंचायत संस्थाओं को मजबूत किया। बीते सप्ताह वे जयपुर में पंचायत से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पत्रिका ने उनसे गांवों के विकास और शिक्षा में सुधार के लिए पंचायतों की भूमिका और उनके मौजूदा हालात पर बातचीत की। पढ़िए उन्होंने स्कूलों से लेकर जेन-जी तक के लिए क्या कहा :

साक्षात्कार: ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के प्रणेता एसएम विजयानंद से विशेष बातचीत