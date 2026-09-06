ISRO नहीं होगा प्राइवेट, निजीकरण की खबरों को स्पेस एजेंसी ने बताया बेबुनियाद

निजीकरण की खबरों के बीच ISRO से जुड़े नौ कर्मचारी संगठनों ने भी सवाल उठाए थे। इन संगठनों ने 4 सितंबर को ISRO चेयरमैन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सचिव वी. नारायणन को पत्र लिखा था। पत्र में कथित सरकारी प्रस्तावों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। संगठनों ने एजेंसी की भविष्य की भूमिका पर सवाल किया था।

उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि प्रस्तावित बदलावों का मौजूदा कर्मचारियों और भविष्य में होने वाली भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा। अब ISRO के बयान के बाद इन चिंताओं पर काफी हद तक स्थिति साफ होती दिख रही है। एजेंसी ने दो टूक कहा है कि उसका महत्व कम नहीं होगा।