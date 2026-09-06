Ahmedabad Crime: मसाज की आड़ में स्पा सेंटर में बिक रही थी एमडी ड्रग्स, 6.38 लाख की खेप के साथ संचालक गिरफ्तार

सूचना के आधार पर टीम ने स्पा सेंटर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान वहां से 212 ग्राम अवैध मेफेड्रोन (एमडी ड्रग्स) बरामद हुई। पुलिस ने मौके से स्पा संचालक पीराराम चौधरी (23) को गिरफ्तार किया। वह मूल रूप से राजस्थान के जालोर जिले की सायला तहसील के भांडपुर गांव का रहने वाला है। वह अहमदाबाद में इसी स्पा सेंटर में रहता था। जांच में सामने आया कि पीराराम चौधरी को एमडी ड्रग्स राजस्थान के बालोतरा जिले की पचपदरा तहसील के जासोल गांव निवासी रमेश माली से मिलती थी। दोनों अहमदाबाद में स्पा सेंटर चलाने का काम करते हैं। वे राजस्थान के बालोतरा से ड्रग्स मंगवाकर स्पा में आने वाले ग्राहकों को ऊंचे दामों पर बेचते थे।