Ahmedabad: सोला जीएमईआरएस में भी स्थायी चिकित्सा मंडल का होगा गठन

सोला जीएमईआरएस
Ahmedabad. राज्य सरकार ने अहमदाबाद के जीएमईआरएस अस्पताल सोला में तीन सदस्यों वाला नया स्थायी चिकित्सा मंडल गठित करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया की मंजूरी से यह निर्णय लिया गया है।
नई व्यवस्था अंतर्गत शिक्षा विभाग के वर्ग-3 के कर्मचारियों तथा गुजरात राज्य मार्ग परिवहन निगम (जीसीआरटीसी) के वर्ग-3 और वर्ग-4 के कर्मचारियों को चिकित्सा कारणों से स्थानांतरण या कक्षा स्थानांतरण के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र अब सोला जीएमईआरएस अस्पताल में मिल सकेगा।
शिक्षा विभाग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों, विद्या सहायक तथा सहायक शिक्षकों को गंभीर और असाध्य बीमारी के मामले में आंतरिक या आंतरिक जिला स्थानांतरण के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र की आवश्यकता पड़ती है। नई व्यवस्था अंतर्गत अहमदाबाद, गांधीनगर, पाटण, मेहसाणा, साबरकाँठा, अरवल्ली, बनासकांठा और सुरेंद्रनगर जिले के ऐसे कर्मचारियों का चिकित्सा परीक्षण सोला जीएमईआरएस के स्थायी मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। इन आठ जिलों के अलावा के कर्मचारियों के लिए निकटतम स्थायी चिकित्सा मंडल के माध्यम से प्रमाणपत्र प्राप्त करने की पहले की व्यवस्था यथावत रहेगी।
जीसीआरटीसी के कक्षा स्थानांतरण संबंधी मामलों में अहमदाबाद, मेहसाणा, हिम्मतनगर और पालनपुर विभाग के वर्ग-3 और वर्ग-4 के कर्मचारियों को भी इस नई सुविधा का लाभ मिलेगा। उनके चिकित्सा परीक्षण के बाद स्थायी ‘फिट’ या ‘अनफिट’ प्रमाणपत्र सोला जीएमईआरएस के मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। अन्य विभागों के कर्मचारियों के लिए संबंधित जिला चिकित्सा बोर्ड की व्यवस्था जारी रहेगी।
गुजरात प्रशासनिक सेवा (नौकरी की सामान्य शर्तें) नियम, 2002 अंतर्गत अहमदाबाद सहित जामनगर, वडोदरा और सूरत में चिकित्सा मंडल कार्यरत हैं। अब तक उपरोक्त शिक्षा विभाग के आठ जिलों तथा जीसीआरटीसी के चार विभाग के कर्मचारियों के बड़ी संख्या में चिकित्सा प्रमाणपत्र संबंधी कार्य अहमदाबाद सिविल के स्थायी चिकित्सा मंडल से जुड़े हुए थे। इसके कारण वहां कार्यभार बढ़ रहा था।
सोला जीएमईआरएस में स्थित नए मंडल में तीन सदस्य होंगे। इसके अध्यक्ष के रूप में सिविल सर्जन या मेडिसिन के वरिष्ठ प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की आधिकारिक नियुक्ति संबंधित मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा की जाएगी।इस निर्णय से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण होगा। एक ओर कर्मचारियों को निर्धारित मेडिकल बोर्ड की सुविधा मिलेगी, तो दूसरी ओर अहमदाबाद सिविल अस्पताल के स्थायी चिकित्सा मंडल पर कार्यभार घटेगा। परिणामस्वरूप शिक्षा विभाग तथा एसटी निगम के निर्धारित कर्मचारियों की चिकित्सा आधारित स्थानांतरण और कक्षा स्थानांतरण प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित बनने की अपेक्षा है।
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