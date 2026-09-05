Ahmedabad: सोला जीएमईआरएस में भी स्थायी चिकित्सा मंडल का होगा गठन

सोला जीएमईआरएस में स्थित नए मंडल में तीन सदस्य होंगे। इसके अध्यक्ष के रूप में सिविल सर्जन या मेडिसिन के वरिष्ठ प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की आधिकारिक नियुक्ति संबंधित मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा की जाएगी।इस निर्णय से चिकित्सा प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण होगा। एक ओर कर्मचारियों को निर्धारित मेडिकल बोर्ड की सुविधा मिलेगी, तो दूसरी ओर अहमदाबाद सिविल अस्पताल के स्थायी चिकित्सा मंडल पर कार्यभार घटेगा। परिणामस्वरूप शिक्षा विभाग तथा एसटी निगम के निर्धारित कर्मचारियों की चिकित्सा आधारित स्थानांतरण और कक्षा स्थानांतरण प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित बनने की अपेक्षा है।