प्रांतीज के लिंबला में मैनेजर की हत्या के मामले में युवती गिरफ्तार, प्रेमी फरार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी युवती।
हिम्मतनगर. साबरकांठा जिले की प्रांतीज तहसील के लिंबला गांव की सीमा में मैनेजर की हत्या के मामले में पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार किया, उसका प्रेमी फरार है।
पुलिस के अनुसार, मृतक भरत चौधरी निजी फाइनेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर के पद पर कार्यरत था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गांधीनगर जिले के माणसा निवासी योगेश कोर और प्रांतीज के पंड्या पोल निवासी युवती भावना उर्फ भावु ठाकोर ने लोन की राशि नहीं चुकाने के विवाद को लेकर भरत चौधरी को प्रांतीज बुलाया था।
बताया जा रहा है कि योगेश ने भरत को कार में बैठाया और प्रांतीज लाया। इसके बाद लिंबला गांव की सीमा में स्थित तालाब के पास ले गया। वहां धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई और शव को फेंककर दोनों आरोपी फरार हो गए।
हत्या की जांच के दौरान एलसीबी, एसओजी और प्रांतीज पुलिस को सूचना मिली कि मामले में शामिल युवती भावना प्रांतीज की सरकारी आवासीय कॉलोनी में मौजूद है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बंद मकान से युवती को गिरफ्तार कर लिया।
भावनगर एस.टी. बस स्टैंड में लिव-इन पार्टनर ने पीटकर की प्रेमिका की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
राजकोट. भावनगर जिला मुख्यालय पर एस.टी. बस स्टैंड में शुक्रवार को लिव-इन पार्टनर ने पीटकर प्रेमिका की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
जानकारी के अनुसार, भावनगर में युवती काजल बारैया प्रेमी युवक फैजल उर्फ खाटकी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। कुछ समय से दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर विवाद और कहासुनी होती रहती थी।
शुक्रवार को दोनों भावनगर के मुख्य एस.टी. बस डिपो पहुंचे थे, जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच फिर से तीखी बहस शुरू हुई। विवाद बढ़ने पर गुस्से में आए फैजल ने काजल को जमीन पर गिराकर लगातार पीटना शुरू कर दिया।
सिर और शरीर के नाजुक हिस्सों पर किए गए गंभीर और जोरदार प्रहारों के कारण काजल घटनास्थल पर ही खून से लथपथ होकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। आसपास के लोग और एस.टी. बस स्टैंड के कर्मचारी वहां एकत्र हो गए।
गंभीर रूप से घायल युवती को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शरीर पर लगी गंभीर चोटों और अंदरूनी चोटों के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, जिनमें आरोपी फैजल युवती पर बेरहमी से हमला करता दिखाई दिया।
पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाई
घटना के बाद मौके से आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस का काफिला तुरंत एस.टी. बस स्टैंड और अस्पताल पहुंचा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में पहुंचाकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू की। लिव-इन पार्टनर की हत्या कर फरार हुए फैजल को पकड़ने के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाई।
घटनास्थल पर ले जाकर रीक्रिएट कराया सीन
हत्या का मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी फैजल को गिरफ्तार कर लिया। शनिवार को नीलमबाग पुलिस स्टेशन के पीआइ डी.पी. उनड़कट ने आरोपी फैजल उर्फ खाटकी को घटनास्थल पर ले जाकर सीन रीक्रिएट कराया।
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