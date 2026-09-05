प्रांतीज के लिंबला में मैनेजर की हत्या के मामले में युवती गिरफ्तार, प्रेमी फरार

राजकोट. भावनगर जिला मुख्यालय पर एस.टी. बस स्टैंड में शुक्रवार को लिव-इन पार्टनर ने पीटकर प्रेमिका की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

जानकारी के अनुसार, भावनगर में युवती काजल बारैया प्रेमी युवक फैजल उर्फ खाटकी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। कुछ समय से दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर विवाद और कहासुनी होती रहती थी।

शुक्रवार को दोनों भावनगर के मुख्य एस.टी. बस डिपो पहुंचे थे, जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच फिर से तीखी बहस शुरू हुई। विवाद बढ़ने पर गुस्से में आए फैजल ने काजल को जमीन पर गिराकर लगातार पीटना शुरू कर दिया।

सिर और शरीर के नाजुक हिस्सों पर किए गए गंभीर और जोरदार प्रहारों के कारण काजल घटनास्थल पर ही खून से लथपथ होकर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। आसपास के लोग और एस.टी. बस स्टैंड के कर्मचारी वहां एकत्र हो गए।

गंभीर रूप से घायल युवती को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शरीर पर लगी गंभीर चोटों और अंदरूनी चोटों के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए, जिनमें आरोपी फैजल युवती पर बेरहमी से हमला करता दिखाई दिया।