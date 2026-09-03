गुजरात पवन ऊर्जा में पहले और सौर ऊर्जा में देश में दूसरे स्थान पर

अहमदाबाद. भारत सरकार के नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में 2 से 5 नवंबर तक भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 होगा। उससे पहले गुरुवार को शहर में मंत्रालय की ओर से रोड शो किया गया। इसमें बताया गया कि देश में 52 गीगा वॉट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ गुजरात पवन ऊर्जा में पहले और सौर ऊर्जा में दूसरे नंबर पर है। इस दौरान राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की क्लीन एनर्जी बनाने की क्षमता दिखाई गई।

नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (एनएसईएफआइ) के साथ नॉलेज पार्टनरशिप में आयोजित रोड शो में गुजरात फेडरेशन ऑफ़ सोलर इंडस्ट्रीज़ (जीएफएसआइ) ने सहयोग किया। समिट एंड एक्सपो इंटरनेशनल सोलर अलायंस (आइएसए) असेंबली के 9वें सेशन और ग्रीन हाइड्रोजन पर चौथी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस (आइसीजीएच) के साथ होगा, इसमें दुनिया भर के नेता, पॉलिसीमेकर्स, उद्योग, निवेशक और इनोवेटर्स एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे।