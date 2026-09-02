शहर के मकरबा में 200, साइंस सिटी क्षेत्र में 500 स्मार्ट पार्किंग सिस्टम जल्द होंगे कार्यरत

बैठक में साउथ बोपल स्थित सोबो सेंटर में स्थापित स्मार्ट पार्किंग सिस्टम को भी अधिक उपयोगी स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए मनपा को कोई खर्च नहीं करना होगा। संबंधित एजेंसी अपने खर्च पर इसे दूसरी जगह स्थापित करेगी।आठ श्मशानगृहों के नवीनीकरण काम की समीक्षास्टैंडिंग कमेटी ने शहर के आठ श्मशानगृहों के नवीनीकरण की प्रगति की भी समीक्षा की। हाटकेश्वर श्मशानगृह में करीब 10 फीट की गहराई पर पानी आने से निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। इसके चलते कंसल्टेंट को डिजाइन में बदलाव करना पड़ा। कमेटी ने काम में देरी को लेकर संबंधित ठेकेदारों और कंसल्टेंट से स्पष्टीकरण मांगा है। अधिकारियों को भविष्य में सॉयल टेस्टिंग समेत सभी पहलुओं का पहले से अध्ययन कर योजना बनाने के निर्देश दिए गए।