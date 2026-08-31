ब्रेनडेड महिला मरीज के अंगों का गुप्तदान, चार को नया जीवन

सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने कहा कि अंगदान केवल अंगों का दान नहीं है, बल्कि किसी के निराश जीवन में आशा और मुस्कुराहट लाने वाला श्रेष्ठ महादान है।अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अब तक 252 ब्रेनडेड अंगदाताओं से 466 किडनी, 226 लिवर, 80 हृदय, 34 फेफड़े, 21 पेंक्रियाज, छह हाथ और दो छोटी आंत सहित कुल 835 अंग प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा 200 नेत्र और 48 त्वचा सहित 248 ऊतकों का दान भी हुआ है। इस तरह अस्पताल में अब तक कुल 1,083 अंग और ऊतकों का दान प्राप्त हो चुका है।