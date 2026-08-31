एयर इंडिया की फ्लाइट की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग

विमान के अहमदाबाद रनवे पर उतरते ही उसे तुरंत आइसोलेशन बे की ओर ले जाया गया। इसके बाद विमान में मौजूद सभी 32 यात्रियों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालकर बस के जरिए टर्मिनल तक पहुंचाया गया। यात्रियों का सामान भी अलग रखकर उसकी बारीकी से तलाशी ली गई। लैंडिंग के बाद फायर ब्रिगेड, CISF, बम निरोधक दस्ता और अन्य आपातकालीन टीमों ने पूरे विमान को घेरे में ले लिया। सुरक्षाबलों और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने विमान के हर हिस्से, कार्गो एरिया से लेकर सीटों तक की गहनता से जांच की।