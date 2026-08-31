न ट्रेनिंग और न पैर में जूते, बेटियों की फीस भरने के लिए हाथों में चप्पल लिए साड़ी पहने दौड़ी मां, मैराथन में मारी बाजी

बता दें अंबाजोगाई में ‘अमृत दौड़’ प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। रमाबाई भी इसमें शामिल हुईं। खास बात यह रही कि उन्होंने मैराथन के लिए कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं ली थी। दूसरे प्रतिभागी पूरी तैयारी और स्पोर्ट्स ड्रेस के साथ दौड़ रहे थे। रमाबाई के पास न महंगे जूते थे और न ही ट्रैक सूट। उनके पास था तो सिर्फ जीतने का मजबूत इरादा।

दौड़ के दौरान चप्पलें बार-बार फिसलने लगीं। इससे उनकी गति प्रभावित हुई। उन्होंने चप्पल उतार दीं और उन्हें हाथ में पकड़ लिया। इसके बाद नंगे पैर दौड़ती रहीं। साड़ी संभालते हुए और कीचड़ भरी सड़क पर दौड़ते हुए उन्होंने आखिरकार बाजी मार ली।