मोहन भागवत को यूट्यूबर ध्रुव राठी ने दी चुनौती, बोले- कुणाल कामरा का शो नागपुर में करवाओ

Dhruv Rathee On RSS Chief Mohan Bhagwat: सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए पहचाने जाने वाले ध्रुव राठी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत को लेकर एक नया बयान दिया है। उन्होंने स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर चल रहे विवाद को अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र से जोड़ते हुए भागवत के सामने एक चुनौती रखी है। राठी ने कहा कि अगर निजी कार्यक्रम आयोजित करने की स्वतंत्रता में विश्वास है, तो कुणाल कामरा को नागपुर बुलाकर उनका कॉमेडी शो कराया जाना चाहिए।