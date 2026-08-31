प्रीति जिंटा और करीना कपूर में फिर होगा पंगा? ननदोई कुणाल खेमू की फिल्म ‘वाइब’ से क्लैश पर बोलीं बेबो

Kareena Kapoor On Daayra vs Vibe Clash: बॉलीवुड में जब एक ही दिन दो बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं तो अक्सर बॉक्स ऑफिस क्लैश की चर्चा शुरू हो जाती है। इस बार 18 सितंबर को भी दर्शकों को दो बिल्कुल अलग तरह की फिल्में देखने को मिलने वाली हैं। एक तरफ मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी 'दायरा' है, जिसमें करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुणाल खेमू के निर्देशन में बनी ‘वाइब’ रिलीज होगी। खास बात यह है कि 'वाइब' में कुणाल खेमू खुद भी अभिनय कर रहे हैं और ये फिल्म करीना कपूर के रिश्ते में देवर की फिल्म है।