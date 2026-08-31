‘बीफ खाने वाला राम नहीं बन सकता’, ‘रामायण’ में रणबीर कपूर को लेकर भड़कीं अभिनेत्री निकिता रावल

एक इवेंट में स्पॉट हुईं निकिता रावल ने एक बार फिर इस पर सवाल उठाया है। निकिता ने कहा, 'जो आदमी बीफ खाने की बात स्वीकार कर चुका हो, वो भगवान राम का किरदार कैसे निभा सकता है? आप उस चरित्र को कैसे पर्दे पर उतारेंगे? मेरा सवाल तब भी यही था, आज भी यही है और आगे भी यही रहेगा। अगर आप ऐसा किरदार निभा रहे हैं, तो कम से कम सामने आकर यह स्पष्ट तो करें कि अब आप बीफ नहीं खाते हैं या आपकी सोच क्या है। जब आप ऐसी चीजें करेंगे, तो विवाद तो खड़ा होगा ही।'