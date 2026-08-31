‘पूरा विकास कभी फोटो में नहीं दिखता था’, शेखर सुमन की कहानी में छिपा था बड़ा तंज

इसके बाद शेखर सुमन ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि विकास ने तस्वीर से बिगड़ी हुई तकदीर बनाने की ठान ली और कई साल बाद आखिरकार उसके हाथ टेक्नोलॉजी लग गई। बता दें, शो में शेखर सुमन ने इस पूरे किस्से को एक मेटाफर के तौर पर पेश किया। उन्होंने शुरुआत में ही संकेत दिया कि बात सिर्फ विकास की नहीं है, बल्कि कहानी के जरिए इससे कुछ ज्यादा कहा जा रहा है।