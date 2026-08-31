‘आप मेरे बड़े भाई हो’, बाबा रामदेव को कंगना रनौत ने भेजी राखी और कुमकुम, फोन पर बोलीं- फोटो भेजना आप

Baba Ramdev Vs Kangana Ranaut: रक्षाबंधन का त्योहार अक्सर रिश्तों में आई दूरियों को कम करने और पुरानी नाराजगी भुलाने का मौका बन जाता है। इस बार अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत और योग गुरु बाबा रामदेव के रिश्ते में भी कुछ ऐसा ही बदलाव देखने को मिला। कभी एक-दूसरे पर तीखी टिप्पणियां करने वाले कंगना और बाबा रामदेव अब भाई-बहन के रिश्ते की बात करते नजर आए हैं। बाबा रामदेव ने अपनी कथा के दौरान बताया कि कंगना ने उन्हें राखी और कुमकुम भेजा है। उन्होंने यह भी बताया कि कंगना ने फोन पर उनसे कहा कि वह उनके बड़े भाई हैं और राखी जरूर बंधवाएं।