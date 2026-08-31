‘आप मेरे बड़े भाई हो’, बाबा रामदेव को कंगना रनौत ने भेजी राखी और कुमकुम, फोन पर बोलीं- फोटो भेजना आप

Baba Ramdev Vs Kangana Ranaut: रक्षाबंधन का त्योहार अक्सर रिश्तों में आई दूरियों को कम करने और पुरानी नाराजगी भुलाने का मौका बन जाता है। इस बार अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत और योग गुरु बाबा रामदेव के रिश्ते में भी कुछ ऐसा ही बदलाव देखने को मिला। कभी एक-दूसरे पर तीखी टिप्पणियां करने वाले कंगना और बाबा रामदेव अब भाई-बहन के रिश्ते की बात करते नजर आए हैं। बाबा रामदेव ने अपनी कथा के दौरान बताया कि कंगना ने उन्हें राखी और कुमकुम भेजा है। उन्होंने यह भी बताया कि कंगना ने फोन पर उनसे कहा कि वह उनके बड़े भाई हैं और राखी जरूर बंधवाएं।
बाबा रामदेव ने बताया कि कंगना ने रक्षाबंधन के अवसर पर उनके लिए राखी और कुमकुम भेजा। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर भी बातचीत हुई। कंगना ने उनसे कहा कि वह उनके बड़े भाई हैं और उन्हें राखी बांधनी है। बाबा रामदेव ने भी कंगना को आश्वासन दिया कि वह राखी बांधने के बाद उसकी तस्वीर उन्हें भेजेंगे।
रामदेव ने इस मौके पर लोगों को आपसी मनमुटाव भूलने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि किसी वजह से रिश्तों में कड़वाहट आ जाए तो उसे लंबे समय तक बनाए रखने के बजाय बातचीत और प्रेम से दूर करना चाहिए। उनके मुताबिक सभी लोगों में एक ही परमात्मा का अंश है, इसलिए आपसी दुश्मनी के बजाय प्रेम और भाईचारे को महत्व देना चाहिए।
कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच यह बदला हुआ अंदाज इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों के बीच कुछ समय पहले तीखी बयानबाजी हो चुकी है। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब कंगना ने एक विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में युवा पीढ़ी के लिए 'जेनरेशन गटर' जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। बाबा रामदेव ने कंगना की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी।
रामदेव ने युवाओं के लिए इस तरह की भाषा के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कंगना के अतीत और उनकी निजी जिंदगी से जुड़े संदर्भों पर भी टिप्पणी की थी। इसके बाद मामला और ज्यादा गरमा गया था।
बाबा रामदेव की टिप्पणी के बाद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जवाब दिया था। उन्होंने रामदेव की बातों पर नाराजगी जाहिर करते हुए उनकी टिप्पणी को निजी दायरे में जाने वाला बताया था। कंगना ने कहा था कि उनकी जवानी और बेडरूम को लेकर अटकलें लगाने के बजाय तथ्यों पर बात करनी चाहिए। इस बयान के बाद दोनों के बीच विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं।
समय बीतने के साथ दोनों ने विवाद को पीछे छोड़ने की पहल की है। रक्षाबंधन पर कंगना द्वारा राखी और कुमकुम भेजना इसी बदले हुए रिश्ते का संकेत माना जा रहा है। बाबा रामदेव ने भी कंगना को बहन बताते हुए कहा कि बीती बातों को भूलकर रिश्तों में मिठास बनाए रखनी चाहिए।
कंगना की इस पहल के बाद दोनों के पुराने विवाद पर फिलहाल विराम लगता नजर आ रहा है। रक्षाबंधन के बहाने कंगना और रामदेव ने जिस तरह संवाद और आपसी स्नेह की बात की है, वह उनके पुराने तीखे बयानों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है।
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