31 अगस्त 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘आप मेरे बड़े भाई हो’, बाबा रामदेव को कंगना रनौत ने भेजी राखी और कुमकुम, फोन पर बोलीं- फोटो भेजना आप

Baba Ramdev Vs Kangana Ranaut: पिछले कई दिनों से बाबा रामदेव और कंगना रनौत के बीच की तनातनी की खबरें लगातार चल रही हैं। इससे पहले राखी पर बाबा रामदेव ने कंगना को मिठाई भेजते हुए सब गिले-शिकवे भूलने के लिए कहा था।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Aug 31, 2026

Baba Ramdev Vs Kangana Ranaut

Baba Ramdev Vs Kangana Ranaut: रक्षाबंधन का त्योहार अक्सर रिश्तों में आई दूरियों को कम करने और पुरानी नाराजगी भुलाने का मौका बन जाता है। इस बार अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत और योग गुरु बाबा रामदेव के रिश्ते में भी कुछ ऐसा ही बदलाव देखने को मिला। कभी एक-दूसरे पर तीखी टिप्पणियां करने वाले कंगना और बाबा रामदेव अब भाई-बहन के रिश्ते की बात करते नजर आए हैं। बाबा रामदेव ने अपनी कथा के दौरान बताया कि कंगना ने उन्हें राखी और कुमकुम भेजा है। उन्होंने यह भी बताया कि कंगना ने फोन पर उनसे कहा कि वह उनके बड़े भाई हैं और राखी जरूर बंधवाएं।

कंगना रनौत ने भेजी राखी और कुमकुम

बाबा रामदेव ने बताया कि कंगना ने रक्षाबंधन के अवसर पर उनके लिए राखी और कुमकुम भेजा। इसके बाद दोनों के बीच फोन पर भी बातचीत हुई। कंगना ने उनसे कहा कि वह उनके बड़े भाई हैं और उन्हें राखी बांधनी है। बाबा रामदेव ने भी कंगना को आश्वासन दिया कि वह राखी बांधने के बाद उसकी तस्वीर उन्हें भेजेंगे।

रामदेव ने इस मौके पर लोगों को आपसी मनमुटाव भूलने का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि किसी वजह से रिश्तों में कड़वाहट आ जाए तो उसे लंबे समय तक बनाए रखने के बजाय बातचीत और प्रेम से दूर करना चाहिए। उनके मुताबिक सभी लोगों में एक ही परमात्मा का अंश है, इसलिए आपसी दुश्मनी के बजाय प्रेम और भाईचारे को महत्व देना चाहिए।

पहले हो चुका है दोनों के बीच विवाद

कंगना रनौत और बाबा रामदेव के बीच यह बदला हुआ अंदाज इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों के बीच कुछ समय पहले तीखी बयानबाजी हो चुकी है। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब कंगना ने एक विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में युवा पीढ़ी के लिए 'जेनरेशन गटर' जैसा शब्द इस्तेमाल किया था। बाबा रामदेव ने कंगना की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी।

रामदेव ने युवाओं के लिए इस तरह की भाषा के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कंगना के अतीत और उनकी निजी जिंदगी से जुड़े संदर्भों पर भी टिप्पणी की थी। इसके बाद मामला और ज्यादा गरमा गया था।

कंगना ने भी दिया था तीखा जवाब

बाबा रामदेव की टिप्पणी के बाद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जवाब दिया था। उन्होंने रामदेव की बातों पर नाराजगी जाहिर करते हुए उनकी टिप्पणी को निजी दायरे में जाने वाला बताया था। कंगना ने कहा था कि उनकी जवानी और बेडरूम को लेकर अटकलें लगाने के बजाय तथ्यों पर बात करनी चाहिए। इस बयान के बाद दोनों के बीच विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं।

अब कहा- 'आप मेरे बड़े भाई हो'

समय बीतने के साथ दोनों ने विवाद को पीछे छोड़ने की पहल की है। रक्षाबंधन पर कंगना द्वारा राखी और कुमकुम भेजना इसी बदले हुए रिश्ते का संकेत माना जा रहा है। बाबा रामदेव ने भी कंगना को बहन बताते हुए कहा कि बीती बातों को भूलकर रिश्तों में मिठास बनाए रखनी चाहिए।

कंगना की इस पहल के बाद दोनों के पुराने विवाद पर फिलहाल विराम लगता नजर आ रहा है। रक्षाबंधन के बहाने कंगना और रामदेव ने जिस तरह संवाद और आपसी स्नेह की बात की है, वह उनके पुराने तीखे बयानों से बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है।

सुनीता आहूजा के साथ अनबन के बीच परिवार के राखी सेलिब्रेशन में नहीं आए गोविंदा, बेटी टीना ने शेयर की तस्वीरें

ये भी पढ़ें
Sunita Ahuja-Govinda Divorce Controversy

खबर शेयर करें:

Updated on:

31 Aug 2026 03:43 pm

Published on:

31 Aug 2026 03:39 pm

Hindi News / Entertainment / ‘आप मेरे बड़े भाई हो’, बाबा रामदेव को कंगना रनौत ने भेजी राखी और कुमकुम, फोन पर बोलीं- फोटो भेजना आप

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘बीफ खाने वाला राम नहीं बन सकता’, ‘रामायण’ में रणबीर कपूर को लेकर भड़कीं अभिनेत्री निकिता रावल

Nikita Rawal On Ranbir Kapoor Ramayana
मनोरंजन

‘पूरा विकास कभी फोटो में नहीं दिखता था’, शेखर सुमन की कहानी में छिपा था बड़ा तंज

Shekhar Tonight episode
मनोरंजन

समय रैना के शो में अर्चना पूरन सिंह की बेइज्जती पर भड़के सुनील पाल, बोले- ‘पैसे के लिए कहीं भी जाना’

Sunil Pal reaction
मनोरंजन

Nepal Floods: बाढ़ पीढ़ितों के लिए K-pop सिंगर Lee Know ने बढ़ाया मदद का हाथ, नेपाल के लिए दान किए 70 लाख

Nepal Flash Flood
मनोरंजन

‘ये प्रकृति की मर्जी है’, नेपाल बाढ़ त्रासदी पर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बोलीं- ‘वो जब चाहे बना सकती है, बिगाड़ भी सकती है’

Akshara Singh on Nepal Flood
भोजपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.