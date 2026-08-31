‘पेपर लीक हुआ, सरकार गिराने का मुद्दा नहीं था’, CJP प्रोटेस्ट पर फिर बोले मुकेश खन्ना

Mukesh Khanna Statement: एक्टर मुकेश खन्ना एक बार फिर CJP प्रोटेस्ट और छात्रों के मुद्दे पर अपनी राय को लेकर चर्चा में हैं। IANS से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन का मूल मुद्दा पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करना था, लेकिन बाद में यह आंदोलन राजनीतिक दिशा में चला गया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर पेपर लीक में शिक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री शामिल नहीं हैं, तो उनके खिलाफ सवाल क्यों उठाए जाएं।