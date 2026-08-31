60 के सलमान खान की 51 साल की सोनाली कुलकर्णी क्यों बनीं मां? फिल्म ‘भारत’ को लेकर अब अभिनेत्री ने तोड़ी चुप्पी

Sonali Kulkarni on Bharat: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी ने अपने करियर में कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं। हिंदी के अलावा उन्होंने कई भाषाओं की फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई है। हालांकि, साल 2019 में आई फिल्म ‘भारत’ में निभाया उनका एक किरदार आज भी चर्चा में रहता है। इस फिल्म में सोनाली ने सलमान खान के किरदार भारत की मां जानकी देवी का रोल निभाया था। खास बात ये थी कि सोनाली उम्र में सलमान खान से करीब 9 साल छोटी हैं। अब एक्ट्रेस ने 'स्क्रीन' से बात करते हुए बताया है कि आखिर उन्होंने खुद से बड़े अभिनेता की मां का किरदार निभाने के लिए हामी क्यों भरी थी।