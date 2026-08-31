60 के सलमान खान की 51 साल की सोनाली कुलकर्णी क्यों बनीं मां? फिल्म ‘भारत’ को लेकर अब अभिनेत्री ने तोड़ी चुप्पी

'भारत' में सोनाली कुलकर्णी (फोटो सोर्स- IMDb)
Sonali Kulkarni on Bharat: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी ने अपने करियर में कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं। हिंदी के अलावा उन्होंने कई भाषाओं की फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई है। हालांकि, साल 2019 में आई फिल्म ‘भारत’ में निभाया उनका एक किरदार आज भी चर्चा में रहता है। इस फिल्म में सोनाली ने सलमान खान के किरदार भारत की मां जानकी देवी का रोल निभाया था। खास बात ये थी कि सोनाली उम्र में सलमान खान से करीब 9 साल छोटी हैं। अब एक्ट्रेस ने 'स्क्रीन' से बात करते हुए बताया है कि आखिर उन्होंने खुद से बड़े अभिनेता की मां का किरदार निभाने के लिए हामी क्यों भरी थी।
‘भारत’ में सलमान खान की मां का किरदार मिलने पर सोनाली कुलकर्णी खुद भी हैरान थीं। उन्होंने बताया कि कास्टिंग के दौरान उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि वो ये भूमिका नहीं कर पाएंगी। उनके मुताबिक, किरदार और उम्र के अंतर को लेकर उनके मन में शुरुआती झिझक थी।
हालांकि फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर और कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा सोनाली को इस भूमिका में लेने को लेकर पूरी तरह आश्वस्त थे। दोनों ने उन्हें समझाया कि फिल्म की कहानी में फ्लैशबैक का हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण है और इसी वजह से किरदार की पूरी यात्रा को ध्यान में रखकर कास्टिंग की गई है।
सोनाली ने आखिरकार इसे एक चुनौती के तौर पर स्वीकार कर लिया। उन्होंने माना कि जब निर्देशक और कास्टिंग डायरेक्टर किसी कलाकार को किसी खास भूमिका के लिए चुनते हैं तो उसके पीछे पूरी सोच होती है। यही भरोसा उनके फैसले की वजह बना।
सोनाली कुलकर्णी ने सलमान खान के साथ काम करने का अनुभव भी साझा किया। उन्होंने बताया कि दोनों के बीच शूटिंग के दौरान अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। एक्ट्रेस ने सलमान के व्यवहार की तारीफ करते हुए कहा कि उनसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखा जा सकता है।
सोनाली के मुताबिक, सलमान का अपनी टीम और आसपास के लोगों के प्रति व्यवहार काफी सहज था। सेट पर उनके साथ काम करते हुए उन्हें काफी अच्छा अनुभव मिला। यहां तक कि सलमान ने उन्हें अपनी साइकिल चलाने के लिए भी दी थी, जिसे सोनाली ने मजेदार याद के तौर पर साझा किया।
सोनाली ने यह भी साफ किया कि फिल्म में सलमान खान की मां का किरदार निभाने के पीछे सिर्फ अभिनय की चुनौती ही वजह नहीं थी। उन्हें इस फिल्म के लिए अच्छी फीस भी मिली थी। उन्होंने बताया कि फिल्म में उनके ज्यादातर सीन युवा भारत का किरदार निभाने वाले बाल कलाकार के साथ थे, जबकि बड़े भारत यानी सलमान खान के साथ उनके अपेक्षाकृत कम सीन थे।
इसलिए उम्र के अंतर को लेकर उन्हें अब कोई पछतावा नहीं है। उल्टा इस फिल्म के दौरान उन्हें कैटरीना कैफ का डांस करीब से देखने का मौका भी मिला, जिसे उन्होंने बेहद शानदार अनुभव बताया।
अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी ‘भारत’ में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ, दिशा पाटनी, सुनील ग्रोवर, तब्बू, जैकी श्रॉफ और नोरा फतेही जैसे कलाकार भी नजर आए थे। फिल्म की कहानी भारत नाम के एक व्यक्ति की जिंदगी के जरिए कई दशकों के सामाजिक और ऐतिहासिक बदलावों को दिखाती है। फिल्म ने रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन किया था और दुनियाभर में 325 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था।
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