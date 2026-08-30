‘मेरी मां सबसे मजबूत हैं’, मां सलमा खान की गोद में सिर रखकर इमोशनल हुए सोहेल खान, शेयर की फोटो

सोहेल खान ने अपनी हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में परिवार के साथ बिताए सुकून भरे पलों को शेयर किया। एक्टर ने अपने फॉलोअर्स को उस नाश्ते की झलक दिखाई जिसका मजा उन्होंने सलीम खान और सलमा खान के साथ लिया। फोटो में फैमिली के तीनों सदस्य एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। टेबल पर कई तरह के व्यंजन और ताजे फल भी रखे हुए हैं। सलमा खान कैमरे की ओर देखती हुई नजर आईं। वहीं, सलीम खान नाश्ते का आनंद लेते हुए एक दिखे। सोहेल खान ने इस फोटो को एक कैप्शन के साथ बताया, "सबसे बेहतरीन नाश्ता।"