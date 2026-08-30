‘मेरी मां सबसे मजबूत हैं’, मां सलमा खान की गोद में सिर रखकर इमोशनल हुए सोहेल खान, शेयर की फोटो

सोहेल खान ने शेयर की पेरेंट्स के साथ फोटो। (फोटो सोर्स: instagram- @sohailkhanofficial)
Sohail Khan With Salim Khan and Salma Khan: सोहेल खान ने अपने फॉलोअर्स को अपने पेरेंट्स, सलीम खान और सलमा खान के साथ रविवार की एक सुबह की झलक दिखाई। एक्टर ने सोशल मीडिया पर नाश्ते के समय की एक फोटो शेयर की। फोटो में एक्टर की फैमिली डाइनिंग टेबल के चारों ओर एक साथ अच्छा समय बिताते हुए दिख रही है।
सोहेल खान ने अपनी हालिया सोशल मीडिया पोस्ट में परिवार के साथ बिताए सुकून भरे पलों को शेयर किया। एक्टर ने अपने फॉलोअर्स को उस नाश्ते की झलक दिखाई जिसका मजा उन्होंने सलीम खान और सलमा खान के साथ लिया। फोटो में फैमिली के तीनों सदस्य एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। टेबल पर कई तरह के व्यंजन और ताजे फल भी रखे हुए हैं। सलमा खान कैमरे की ओर देखती हुई नजर आईं। वहीं, सलीम खान नाश्ते का आनंद लेते हुए एक दिखे। सोहेल खान ने इस फोटो को एक कैप्शन के साथ बताया, "सबसे बेहतरीन नाश्ता।"
सोहेल खान आम तौर पर अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों की नजर से दूर रखते हैं। हालांकि, वो कभी-कभी अपने चाहने वालों के लिए अपनी पर्सनल लाइफ तस्वीरें शेयर करते हैं।
नाश्ते की फोटो सलमा खान वाली एक और भावुक सोशल मीडिया पोस्ट के ठीक बाद आई। सोहेल खान ने एक हफ्ते पहले अपनी मां के साथ एक अनौपचारिक तस्वीर शेयर की थी। उस तस्वीर में सोहेल खान अपनी मां सलमा खान की गोद में सिर रखे हुए दिखे। वो अपनी मां के बगल में बैठकर कैमरे के लिए पोज दे रहे थे। एक्टर ने साथ में लिखे मैसेज के जरिये सलमा खान के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया। उन्होंने लिखा, "मेरी मां सबसे मजबूत हैं।"
सलीम खान हिंदी सिनेमा के दिग्गज स्क्रिप्ट राइटर्स में से एक हैं। वो जावेद अख्तर के साथ अपनी बेहतरीन जोड़ी के लिए जाने जाते हैं। सोहेल खान कभी-कभी अपने माता-पिता के साथ पोस्ट शेयर करते हैं, जिससे फैंस को उनके परिवार के रिश्तों की झलक मिलती है।
हाल ही में सोहेल खान रियलिटी शो 'अलायंस' में नजर आए थे और उन्होंने खूब चर्चा भी बटोरी थी। एक्टर ने इस शो में वाइल्ड-कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी। इस शो को कुणाल खेमू ने होस्ट किया था। शो के दौरान, सोहेल खान ने अपनी जिंदगी के कई अनुभवों के बारे में बात की। उन्होंने बचपन में हुए यौन उत्पीड़न की एक घटना का भी जिक्र किया था। एक्टर ने बताया कि उन्होंने इस अनुभव को सालों तक किसी को नहीं बताया था।
बता दें कि शो में उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह ने भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ली थी। शो के दौरान सोहेल और सीमा ने साथ में काफी अच्छा समय बिताया था। इतना ही नहीं सीम के एलिमिनेशन के वक्त सोहेल काफी दुखी भी नजर आये थे।
सोहेल खान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर के दौरान एक्टिंग, फिल्म मेकिंग और प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों में काम किया है। उनकी फिल्मों में 'मैंने दिल तुझको दिया' और 'ट्यूबलाइट' जैसी फिल्में शामिल हैं। पिछले साल सोहेल तेलुगु एक्शन ड्रामा 'अर्जुन S/O वैजयंती' में एक्टिंग करते नजर आए थे, 18 अप्रैल, 2025 को रिलीज हुई थी।
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