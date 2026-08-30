‘बड़ी-बड़ी कंपनियों के CEO मेरे घर पर आकर गिड़गिड़ाए’, अवॉर्ड्स रिजेक्ट करने पर कंगना रनौत ने दिया बड़ा बयान

कंगना ने यहां तक दावा किया कि कुछ बड़ी कंपनियों के CEO तक उनसे मिलने उनके घर पहुंचे थे। कंगना ने कहा- बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO मेरे घर आकर गिड़गिड़ाते थे कि प्लीज अवॉर्ड ले लीजिए। उनके मुताबिक, इन लोगों की चिंता यह थी कि अगर कंगना ने अवॉर्ड स्वीकार नहीं किया तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। कंगना ने कहा कि उन्होंने उस समय अवॉर्ड समारोहों और कुछ बड़े फिल्म बैनरों से दूरी बनाने का फैसला किया था।