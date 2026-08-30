‘कॉकरोच को चप्पल से ही मारेंगे ना, चुम्मी तो नहीं लेंगे’, अभिजीत दीपके पर कंगना रनौत के बयान पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

Kangana Ranaut On CJP Abhijeet Dipke: अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने अभिजीत दीपके और कथित तौर पर खुद को ‘कॉकरोच’ कहने वाले लोगों पर टिप्पणी करते हुए ऐसा उदाहरण दिया, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कंगना ने अपने बयान में कॉकरोच और तितली का उदाहरण देते हुए बताया कि इंसान दोनों को अलग नजरिए से देखता है।