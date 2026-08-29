‘हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई, सब हैं भाई-भाई’, सलमान खान के राखी वीडियो ने मचाई धूम, यूजर्स बोले- ‘यही है असली भारत’

सलमान खान के राखी वीडियो ने नेटिजन्स का जीता दिल। (फोटो सोर्स: instagram- @ieentertainment and X-@choga_don)
Salman Khan Rakhi Viral Video: बीते शुक्रवार यानी 28 अगस्त को दोपहर को बॉलीवुड के बी भाईजान सलमान खान को पैपराजी के सामने अपनी राखी बंधी कलाइयां दिखाते हुए देखा गया। अब, बहन अर्पिता खान शर्मा के साथ रक्षाबंधन मनाने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं और सोशल मीडिया यूजर्स इस पूरे वीडियो के सेक्युलर अंदाज की तारीफ किए बिना नहीं रह सके।
सलमान की सबसे छोटी बहन अर्पिता द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में उन्हें सलमान की आरती करते और उनकी कलाई पर राखी बांधते हुए देखा गया। सलमान मुस्कुरा रहे थे और जश्न का हिस्सा बनकर खुश लग रहे थे। हालांकि, उनके पीछे 'लास्ट सपर' (Last Supper) की पेंटिंग पर भी ध्यान दें, क्योंकि इंटरनेट ने उस पर ध्यान दिया।
वीडियो के साथ एक ट्वीट में लिखा था, "यह आज इंटरनेट पर सबसे सेक्युलर वीडियो है। एक मुस्लिम लड़की अर्पिता खान जिसकी शादी एक हिंदू लड़के, आयुष शर्मा से हुई है, वह अपने मुस्लिम भाई, सलमान खान को राखी बांध रही है, जबकि बैकग्राउंड में जीसस की तस्वीर है।"
रेडिट यूजर्स ने भी इस वायरल वीडियो पर भी गौर किया ध्यान दिया। "सलमान खान जीसस की तस्वीर के बैकग्राउंड में रक्षाबंधन मना रहे हैं।" एक व्यक्ति ने जवाब दिया, "अमीर लोगों को इन सब बातों की परवाह नहीं होती, आम लोग ही इन चीजों को लेकर ज्यादा सोचते हैं।" एक और व्यक्ति ने कहा, "यह 'हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हैं भाई-भाई' की मिसाल है।"
एक और ने लिखा, "भाई सेक्युलर हैं।" कुछ लोग तो इस नज़ारे को देखकर भावुक भी हो गए। एक व्यक्ति ने लिखा, "सच कहूं तो, मजाक से हटकर, यह वीडियो असल में भारत की सही तस्वीर दिखाता है।"
अर्पिता की बेटी आयत ने अरबाज खान के बेटे अरहान खान, सोहेल खान के बेटे निर्वाण और बहन अलवीरा के बेटे अयान अग्निहोत्री को भी राखी बांधी।
सलमान के चार भाई-बहन हैं, भाई अरबाज खान और सोहेल खान और बहनें अलवीरा और अर्पिता। अरबाज की पहली शादी मलाइका अरोड़ा से हुई थी, लेकिन अब उन्होंने शूरा खान से शादी कर ली है। सोहेल खान और सीमा सजदेह का तलाक हो चुका है। अलवीरा की शादी अतुल अग्निहोत्री से और अर्पिता की शादी आयुष शर्मा से हुई है।
सलमान की हालिया रिलीज सऊदी प्रोडक्शन की फिल्म '7 डॉग्स' थी, जिसमें मोनिका बेलुची और अन्य कलाकार थे। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी फिल्म 'मातृभूमि' में है। इस फिल्म में सलमान खान मुख्य भूमिका में हैं और उनके साथ चित्रांगदा सिंह भी हैं। हालांकि, फिल्म की रिलीज की तारीख़ का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। जल्द ही सलमान खान रियलिटी शो बिग बॉस के 20 वें सीजन को होस्ट करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि ये शो आने वाली 6 सितम्बर से टेलीकास्ट होने वाला है।
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