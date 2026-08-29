29 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई, सब हैं भाई-भाई’, सलमान खान के राखी वीडियो ने मचाई धूम, यूजर्स बोले- ‘यही है असली भारत’

Salman Khan Raksha Bandhan: सलमान खान का अपनी बहन अर्पिता खान शर्मा के साथ रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन अपने खास बैकड्रॉप की वजह से वायरल हो गया है। वीडियो में अर्पिता आरती करती और सलमान को राखी बांधती हुई दिख रही हैं, जबकि उनके पीछे 'द लास्ट सपर' आर्टवर्क लगा हुआ है।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Aug 29, 2026

Salman Khan Rakhi VIral Video

सलमान खान के राखी वीडियो ने नेटिजन्स का जीता दिल। (फोटो सोर्स: instagram- @ieentertainment and X-@choga_don)

Salman Khan Rakhi Viral Video: बीते शुक्रवार यानी 28 अगस्त को दोपहर को बॉलीवुड के बी भाईजान सलमान खान को पैपराजी के सामने अपनी राखी बंधी कलाइयां दिखाते हुए देखा गया। अब, बहन अर्पिता खान शर्मा के साथ रक्षाबंधन मनाने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं और सोशल मीडिया यूजर्स इस पूरे वीडियो के सेक्युलर अंदाज की तारीफ किए बिना नहीं रह सके।

नेटिजन्स ने बताया सेक्युलर रक्षाबंधन

सलमान की सबसे छोटी बहन अर्पिता द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में उन्हें सलमान की आरती करते और उनकी कलाई पर राखी बांधते हुए देखा गया। सलमान मुस्कुरा रहे थे और जश्न का हिस्सा बनकर खुश लग रहे थे। हालांकि, उनके पीछे 'लास्ट सपर' (Last Supper) की पेंटिंग पर भी ध्यान दें, क्योंकि इंटरनेट ने उस पर ध्यान दिया।

वीडियो के साथ एक ट्वीट में लिखा था, "यह आज इंटरनेट पर सबसे सेक्युलर वीडियो है। एक मुस्लिम लड़की अर्पिता खान जिसकी शादी एक हिंदू लड़के, आयुष शर्मा से हुई है, वह अपने मुस्लिम भाई, सलमान खान को राखी बांध रही है, जबकि बैकग्राउंड में जीसस की तस्वीर है।"

रेडिट यूजर्स ने भी इस वायरल वीडियो पर भी गौर किया ध्यान दिया। "सलमान खान जीसस की तस्वीर के बैकग्राउंड में रक्षाबंधन मना रहे हैं।" एक व्यक्ति ने जवाब दिया, "अमीर लोगों को इन सब बातों की परवाह नहीं होती, आम लोग ही इन चीजों को लेकर ज्यादा सोचते हैं।" एक और व्यक्ति ने कहा, "यह 'हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हैं भाई-भाई' की मिसाल है।"

एक और ने लिखा, "भाई सेक्युलर हैं।" कुछ लोग तो इस नज़ारे को देखकर भावुक भी हो गए। एक व्यक्ति ने लिखा, "सच कहूं तो, मजाक से हटकर, यह वीडियो असल में भारत की सही तस्वीर दिखाता है।"

अर्पिता की बेटी आयत ने अरबाज खान के बेटे अरहान खान, सोहेल खान के बेटे निर्वाण और बहन अलवीरा के बेटे अयान अग्निहोत्री को भी राखी बांधी।

खान परिवार के बारे में

सलमान के चार भाई-बहन हैं, भाई अरबाज खान और सोहेल खान और बहनें अलवीरा और अर्पिता। अरबाज की पहली शादी मलाइका अरोड़ा से हुई थी, लेकिन अब उन्होंने शूरा खान से शादी कर ली है। सोहेल खान और सीमा सजदेह का तलाक हो चुका है। अलवीरा की शादी अतुल अग्निहोत्री से और अर्पिता की शादी आयुष शर्मा से हुई है।

सलमान खान का वर्कफ्रंट

सलमान की हालिया रिलीज सऊदी प्रोडक्शन की फिल्म '7 डॉग्स' थी, जिसमें मोनिका बेलुची और अन्य कलाकार थे। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी फिल्म 'मातृभूमि' में है। इस फिल्म में सलमान खान मुख्य भूमिका में हैं और उनके साथ चित्रांगदा सिंह भी हैं। हालांकि, फिल्म की रिलीज की तारीख़ का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। जल्द ही सलमान खान रियलिटी शो बिग बॉस के 20 वें सीजन को होस्ट करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि ये शो आने वाली 6 सितम्बर से टेलीकास्ट होने वाला है।

‘हनुमान अंश’ का बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार! 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने कमाए 12 करोड़ रुपये, बनी बॉक्स ऑफिस हिट

ये भी पढ़ें
Hanuman Ansh Box Office Collection

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

सलमान खान

Updated on:

29 Aug 2026 11:42 am

Published on:

29 Aug 2026 11:42 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई, सब हैं भाई-भाई’, सलमान खान के राखी वीडियो ने मचाई धूम, यूजर्स बोले- ‘यही है असली भारत’

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘संस्कृति और परंपरा का अपमान’, कृति सेनन के बाद सेलिना जेटली ट्रोल, रक्षाबंधन पर डीप-नेक ब्लाउज पहनने पर भड़के यूजर्स

Celina Jaitly Raksha Bandhan
बॉलीवुड

बेडरूम, जवानी और चमगादड़ जैसे कमेंट्स के बाद, अब कंगना रनौत ने बाबा रामदेव को कहा ‘बड़ा भाई’, भुलाए सारे गिले-शिकवे

Kangana Ranaut Baba Ramdev Feud
बॉलीवुड

नेपाल त्रासदी पर एकजुट हुआ बॉलीवुड: मनीषा कोइराला ने जताया दुख तो उदित नारायण बोले- तबाही देख रोना आ रहा

Nepal flesh flood bollywood react anupam kher manish koirala udit narayan
बॉलीवुड

‘मुझे उठना है, ठीक होना है’ अमाल मलिक ने फिल्मों से लिया ब्रेक, बताया कारण, बोले- मुझे विदा करो

Amaal Mallik Announces Break From Film Music reason revealed
बॉलीवुड

‘आजकल बिना शादी के भी बच्चे होते है’, अरुणा ईरानी ने नीना गुप्ता का नाम लेकर कही थी ये बात, पुराना बयान हुआ फिर वायरल

Aruna Irani Kuku Kohli
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.