‘हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई, सब हैं भाई-भाई’, सलमान खान के राखी वीडियो ने मचाई धूम, यूजर्स बोले- ‘यही है असली भारत’

सलमान की हालिया रिलीज सऊदी प्रोडक्शन की फिल्म '7 डॉग्स' थी, जिसमें मोनिका बेलुची और अन्य कलाकार थे। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी फिल्म 'मातृभूमि' में है। इस फिल्म में सलमान खान मुख्य भूमिका में हैं और उनके साथ चित्रांगदा सिंह भी हैं। हालांकि, फिल्म की रिलीज की तारीख़ का अभी तक ऐलान नहीं किया गया है। जल्द ही सलमान खान रियलिटी शो बिग बॉस के 20 वें सीजन को होस्ट करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि ये शो आने वाली 6 सितम्बर से टेलीकास्ट होने वाला है।