‘आजकल बिना शादी के भी बच्चे होते है’, अरुणा ईरानी ने नीना गुप्ता का नाम लेकर कही थी ये बात, पुराना बयान हुआ फिर वायरल

उन्होंने कहा कि कुकू कोहली शादीशुदा थे और उनका अपना परिवार था। ऐसे में अगर उनका बच्चा अपने पिता की मौजूदगी चाहता और कुकू उसके साथ नहीं होते, तो ये स्थिति बच्चे के लिए मुश्किल हो सकती थी। इसी वजह से उन्होंने बिना बच्चे के रहने का फैसला किया और आज कल ये बड़ी बात नहीं है क्योंकि बिना शादी के भी बच्चा हो सकता है। अरुणा ने आगे अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि दोनों बिना बच्चे के भी खुश थे। उनके मुताबिक, एक बच्चे के मन में बहुत कुछ चलता है और वह नहीं चाहती थीं कि उनके फैसले का असर उनके बच्चे पर पड़े।