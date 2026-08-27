‘पैसे नहीं, शक्तिमान की विरासत जरूरी है’, रणवीर सिंह की कास्टिंग पर मुकेश खन्ना ने किया खुलासा

उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस के लोगों ने उन्हें सलाह दी थी कि वह चेक ले लें और बाद में अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, “मैंने पहला चेक ले लिया था, लेकिन दूसरा चेक रोक दिया। मैंने उनसे कहा था कि 'शक्तिमान' बनाने से पहले उन्हें मुझसे सलाह लेनी होगी।” मुकेश के मुताबिक, मेकर्स ने कहा कि वे उनसे सलाह तो लेंगे, लेकिन फिल्म अपने तरीके से बनाएंगे। इस पर उन्होंने साफ कहा कि वो इससे सहमत नहीं हैं। उन्हें डर है कि अगर मेकर्स को पूरी छूट दे दी गई, तो वे 'शक्तिमान' के किरदार को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं और उसे ऐसे सीन में दिखा सकते हैं, जो इस किरदार की छवि और विरासत के मुताबिक नहीं होंगे।