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‘पैसे नहीं, शक्तिमान की विरासत जरूरी है’, रणवीर सिंह की कास्टिंग पर मुकेश खन्ना ने किया खुलासा

Mukesh Khanna on Ranveer Singh Shaktimaan: रणवीर सिंह के साथ 'शक्तिमान' को एक बड़े बजट की फिल्म बनाने की बात चल रही थी। लेकिन मुकेश खन्ना ने इसके लिए मिलने वाले पैसे लेने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें कास्टिंग पर भरोसा नहीं था।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Aug 27, 2026

Mukesh Khanna Ranveer Singh

मुकेश खन्ना और रणवीर सिंह की फोटोज। (फोटो सोर्स: instagram- iammukeshkhanna and ranveersingh)

Mukesh Khanna Ranveer Singh: एक्टर मुकेश खन्ना अपने सुपरहीरो किरदार 'शक्तिमान' के लिए बहुत मशहूर हैं, जो 90 के दशक के बच्चों के बचपन का एक अहम हिस्सा था। इस सीरीज पर एक फिल्म बनने वाली थी और बड़े पर्दे पर यह किरदार निभाने के लिए रणवीर सिंह का नाम लगभग तय हो गया था। लेकिन मुखेष खन्ना ने इसका कड़ा विरोध किया है और उनका मानना ​​है कि सिर्फ कोई नया चेहरा ही 'शक्तिमान' के किरदार के साथ न्याय कर सकता है। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान और रणवीर सिंह जैसे स्टार वैल्यू वाले एक्टर इस किरदार को सही ढंग से नहीं निभा पाएंगे।

धुरंधर एक्टर को कास्ट न करने को लेकर मिल रही आलोचनाओं का दिया जवाब

शुभोजित घोष के साथ एक इंटरव्यू में, मुकेश खन्ना ने उन लोगों से सवाल किया जो उन्हें इस किरदार से आगे न बढ़ने के लिए ट्रोल कर रहे थे, "मैं आगे क्यों बढूं? मैंने ही तो शक्तिमान बनाया है।" खन्ना ने यह भी माना कि उन्होंने न सिर्फ सोनी इंडिया बल्कि सोनी इंटरनेशनल को भी यह फिल्म बनाने से रोक दिया है, और कहा कि रणवीर शक्तिमान के विलेन 'किलविश' के रोल के लिए सही हैं क्योंकि उन्होंने 'पद्मावत' में खिलजी का रोल निभाया है।

मुकेश खन्ना ने उन लोगों से कहा जो उन्हें इस स्टार को भारत के सुपरहीरो का चेहरा बनाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, "रणवीर सिंह 'धुरंधर', 'गली बॉय', 'खिलजी' का किरदार तो निभा सकते हैं, लेकिन शक्तिमान का नहीं।" "उसके लिए हमें सही इमेज और चेहरे की जरूरत है, जो उनमें नहीं है। उनका चेहरा शरारती है, चालाक है। शक्तिमान को बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप सही कह रहे हैं कि मैंने उस एक्टर के बारे में ऐसा कुछ कहा है। मैंने कभी नहीं कहा कि वह बुरा एक्टर है।"

देव आनंद से की रणवीर सिंह की तुलना

मुकेश खन्ना ने बताया कि रणवीर सिंह करीब तीन घंटे तक उन्हें 'शक्तिमान' के रोल के लिए मनाते रहे। उन्होंने रणवीर की एनर्जी की तारीफ करते हुए कहा, "मैंने उनसे ज्यादा एनर्जेटिक इंसान कभी नहीं देखा। देव आनंद साहब के बाद, वो एक ऐसे एक्टर हैं जिनमें मैंने इतनी एनर्जी देखी है। वह एक जगह टिककर बैठने वालों में से नहीं हैं। यहां बैठेंगे तो कुछ ही देर में वहां चले जाएंगे, फिर टेबल पर चढ़ जाएंगे और उसके बाद किसी दूसरी जगह पहुंच जाएंगे।"

शक्तिमान के लिए मिला चेक नहीं लिया

मुकेश खन्ना ने बताया कि उन्होंने 'शक्तिमान' के लिए मिलने वाला दूसरा चेक रोक दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला कमर्शियल नजरिए से भले ही सही न लगे, लेकिन उनके लिए पैसे से ज्यादा जरूरी अपने उसूल और 'शक्तिमान' की विरासत को बचाना है।

उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस के लोगों ने उन्हें सलाह दी थी कि वह चेक ले लें और बाद में अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, “मैंने पहला चेक ले लिया था, लेकिन दूसरा चेक रोक दिया। मैंने उनसे कहा था कि 'शक्तिमान' बनाने से पहले उन्हें मुझसे सलाह लेनी होगी।” मुकेश के मुताबिक, मेकर्स ने कहा कि वे उनसे सलाह तो लेंगे, लेकिन फिल्म अपने तरीके से बनाएंगे। इस पर उन्होंने साफ कहा कि वो इससे सहमत नहीं हैं। उन्हें डर है कि अगर मेकर्स को पूरी छूट दे दी गई, तो वे 'शक्तिमान' के किरदार को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं और उसे ऐसे सीन में दिखा सकते हैं, जो इस किरदार की छवि और विरासत के मुताबिक नहीं होंगे।

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Entertainment

रणवीर सिंह

Updated on:

27 Aug 2026 04:06 pm

Published on:

27 Aug 2026 04:06 pm

Hindi News / Entertainment / ‘पैसे नहीं, शक्तिमान की विरासत जरूरी है’, रणवीर सिंह की कास्टिंग पर मुकेश खन्ना ने किया खुलासा

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