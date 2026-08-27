समय रैना को सम्मान मिलने पर भड़के कॉमेडियन सुनील पाल, बोले- ‘घोर कलयुग आ गया’, सरकार से पूछा- क्यों किया सम्मानित?

सुनील पाल के वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। एक यूजर ने लिखा, 'ऐड नहीं मिल रहा सर को।' दूसरे ने कमेंट किया, 'इसको वो पता है, समय का नाम लेकर ही वायरल होगा।' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, 'समय समय की बात है कोई आगे बढ़ गया या बिना ब्रश किए रह गया।' हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने सुनील पाल के बयान का समर्थन किया, तो कुछ ने उनके वीडियो को लेकर तंज भी कसा।