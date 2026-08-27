‘समय बड़ा बलवान होता है दोस्त’, CM फडणवीस से सम्मान लेते समय रैना ने याद किया पुराना विवाद, यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

उस वक्त समय अमेरिका के दौरे पर थे। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना बयान दर्ज कराने की अनुमति मांगी थी, लेकिन महाराष्ट्र साइबर ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की और उन्हें अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा था। इसके बाद समय मुंबई पहुंचे और साइबर अधिकारियों के सामने अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने विवाद पर अफसोस भी जताया था। विवाद के बाद समय ने अपने यूट्यूब चैनल से 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के पहले सीजन के सभी एपिसोड हटा दिए थे।