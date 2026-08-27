Ankit Baliyan Last Post: निधन से करीब 1 घंटे पहले अंकित बालियान ने बनाया था वीडियो, अब हुआ वायरल

Haryanvi singer Ankit Baliyan Murder: हरियाणवी इंडस्ट्री से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर हरियाणवी गायक, गीतकार और अभिनेता अंकित बालियान की 35 साल की उम्र में मौत हो गई है। जिम से बाहर निकलकर जब वह अपनी गाड़ी में बैठ रहे थे तो गोलियां मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। जैसे ही ये खबर हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों के बीच आई तो शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं, हत्या से लगभग 1 घंटे पहले उन्होंने जो पोस्ट शेयर किया था उन्होंने अपने मर्डर गाने को लेकर बात की थी।