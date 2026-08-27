Toxic Box Office Collection Day 1: टॉक्सिक ने ओपनिंग पर 100 करोड़ का आंकड़ा किया पार, जवान और धुरंधर का तोड़ा रिकॉर्ड, अपनी ही फिल्म से हारी

Toxic Box Office Collection Day 1: कन्नड़ सिनेमा के रॉकस्टार यश की एक्शन-क्राइम थ्रिलर फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर सफलता का इतिहास रच दिया है। कई बार रिलीज टलने के बाद सिनेमाघरों में उतरी इस फिल्म ने पहले ही दिन कमाई के सारे आंकड़े ध्वस्त कर दिए हैं। शुरुआती सोशल मीडिया रिव्यूज के बीच दर्शकों के मिले-जुले रुझान के बावजूद, यश के स्टारडम के दम पर फिल्म ने बंपर ओपनिंग दर्ज की है और पहले दिन 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है।