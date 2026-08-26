मेकअप आर्टिस्ट की बाइक ली, हेलमेट पहना, शादी के दिन शूटिंग के बाद ऐसे घर पहुंचे थे अक्षय कुमार, डायरेक्टर ने किया खुलासा

सुनील दर्शन और अक्षय कुमार ने 'जानवर', 'एक रिश्ता', 'हां मैंने भी प्यार किया', 'तलाश: द हंट बिगिन्स', 'अंदाज' जैसी फिल्मों में साथ काम किया था। हालांकि, डायरेक्टर-प्रोड्यूसर ने लगभग दो दशकों तक अक्षय कुमार से बात नहीं की। बता दें कथिरतौर पर सुनील दर्शन और अक्षय कुमार के रिश्ते में दरार फिल्म ‘बरसात’ के दौरान आई थी। सुनील दर्शन के मुताबिक, ‘बरसात’ (2005) में पहले अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा साथ काम कर रहे थे और फिल्म का कुछ हिस्सा शूट भी हो चुका था। बाद में दोनों एक्टर्स के बीच कथित निजी मतभेदों और उनके रिश्ते की चर्चाओं के चलते अक्षय ने फिल्म से हटने की बात कही। दर्शन का कहना था कि अक्षय के इस फैसले से वह काफी निराश हुए, क्योंकि उन्होंने करीब 18 महीने तक उनका इंतजार किया था। इसके बाद बॉबी देओल को अक्षय की जगह कास्ट किया गया। सुनील दर्शन ने आखिरी बार अक्षय के साथ ‘दोस्ती: फ्रेंड्स फॉरएवर’में काम किया। लेकिन इसके बाद दोनों लगभग दो दशकों तक आपस में बात नहीं की।