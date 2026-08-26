‘ये अंधभक्त, दिमाग नहीं रखते’ कंगना रनौत पर भड़के संजय राउत, बोले- उस औरत से पूछो चाय क्यों हुई महंगी?

Sanjay Raut On Kangana Ranaut: शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने BJP सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कंगना के हालिया विवादित बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश को उस महिला सांसद को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और न ही ज्यादा महत्व देना चाहिए। संजय राउत ने आगे देश में बढ़ती महंगाई, चाय की कीमतों में बढ़ोतरी और गन्ने के इथेनॉल में इस्तेमाल को लेकर भी केंद्र सरकार और कंगना रनौत दोनों पर निशाना साधा है।