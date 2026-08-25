‘मुझे पता है तुम्हें कितने पैसे मिले’, नोरा फतेही ने विवादित गाने पर टिप्पणी करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को सुनाई खरी खोटी

उन्होंने आगे कहा, "और फिर जब हम वापस आए तो मैंने सोचा कि एक वीडियो डाल देती हूं क्योंकि गलत बातें फैल रही थीं। कभी-कभी मेरी चुप्पी का गलत मतलब निकाला जा सकता है। फिर भी मुझे कोई रियायत नहीं मिली। मैंने अपनी बात रखी। मैंने सच बताया। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता यह कहां से आया, मैंने इस गाने के लिए शूटिंग नहीं की थी। मैंने सारी डिटेल्स दीं। मैं अपनी बात बहुत साफ-साफ रखती हूं। लेकिन फिर भी कमेंट्स में लोग कह रहे थे, 'वह झूठ बोल रही है। उसे कैसे पता नहीं चला, जबकि गाना रिलीज ही नहीं हुआ था?' वैसे, पूरा गाना रिलीज नहीं हुआ था। बस कुछ हिस्से - कुछ क्लिप्स और AI फ़ोटो थीं।" इसके आगे उन्होंने कहा "ऐसे गाने रोज बनते हैं। जो है, सो है। मैं यह नहीं कह रही कि यह अच्छा है।"