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कंगना रनौत के सवाल पर भड़क गईं तापसी पन्नू, बोलीं- आप लोगों को तो मजा आ रहा है, बार-बार पूछते हैं

Taapsee Pannu-Kangana Ranaut Controversy: तापसी पन्नू ने हाल ही में कंगना रनौत से जुड़े सवाल पर अपना रिएक्शन दिया है। इस दौरान एक्ट्रेस काफी गुस्से में नजर आईं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 25, 2026

Taapsee Pannu-Kangana Ranaut Controversy

कंगना रनौत और तापसी पन्नू की फोटो (फोटो सोर्स- Instagram/ rohitsaraiya.official)

Taapsee Pannu-Kangana Ranaut Controversy: बॉलीवुड की दो चर्चित अभिनेत्रियों तापसी पन्नू और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग एक बार फिर सुर्खियों में है। दोनों के बीच पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों के जरिए तकरार देखने को मिल रही है। अब इस विवाद को लेकर तापसी से फिर सवाल किया गया तो वो थोड़ी परेशान नजर आईं। उन्होंने मीडिया से साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे को बार-बार उठाने से विवाद खत्म होने के बजाय और लंबा खिंच रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

'गांधारी' के इवेंट में तापसी से हुआ सवाल

दरअसल, मंगलवार 25 अगस्त को मुंबई में तापसी पन्नू की आने वाली फिल्म‘गांधारी’ का ट्रेलर लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया था। इस दौरान अभिनेत्री से उनकी फिल्म, किरदार और प्रोजेक्ट से जुड़े सवाल किए जा रहे थे। इसी बीच एक पैपराजी ने उनसे कंगना रनौत के साथ चल रहे विवाद को लेकर सवाल कर दिया।

कंगना का नाम सुनते ही तापसी का रिएक्शन बाकी सवालों से बिल्कुल अलग नजर आया। अभिनेत्री ने संकेत दिया कि वह इस मुद्दे पर लगातार सवालों का जवाब नहीं देना चाहतीं। उनका कहना था कि एक ही विवाद को बार-बार चर्चा में लाने की वजह से वह खत्म नहीं हो पा रहा है।

तापसी ने मीडिया से ही कर दिया सवाल

तापसी ने सवाल पूछे जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आखिर हर बार इसी विषय पर सवाल क्यों किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस मुद्दे को खत्म करना है तो इसे लेकर सवाल पूछना भी बंद करना होगा।

अभिनेत्री ने यह भी इशारा किया कि मीडिया और लोगों की दिलचस्पी के कारण यह विवाद बार-बार सामने आ जाता है। उनके मुताबिक, जब तक उनसे और दूसरे संबंधित लोगों से इसी विषय पर सवाल किए जाते रहेंगे, तब तक मामला चर्चा में बना रहेगा।

कैसे शुरू हुई तापसी-कंगना की नई जुबानी जंग?

तापसी और कंगना के बीच विवाद कोई नया नहीं है। दोनों अभिनेत्रियां पहले भी एक-दूसरे पर निशाना साध चुकी हैं। हाल में तापसी ने दोनों के अलग-अलग पारिवारिक और सामाजिक बैकग्राउंड का जिक्र किया था। इसके बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए तापसी के साथ कुछ अन्य सेलेब्स पर भी टिप्पणी की।

कंगना ने उन लोगों की उपलब्धियों पर सवाल उठाया, जिन्होंने अलग-अलग मौकों पर उनकी आलोचना की थी। इसी बयान के बाद तापसी और कंगना से जुड़े पुराने विवाद ने फिर से जोर पकड़ लिया।

तापसी बोलीं- विवाद खत्म करना है तो सवाल पूछना बंद करें

‘गांधारी’ के प्रमोशनल इवेंट में तापसी का पूरा फोकस अपनी फिल्म पर था। ऐसे में कंगना को लेकर सवाल किए जाने से वह असहज दिखाई दीं। उन्होंने साफ संकेत दिया कि वो इस बहस को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखतीं।

तापसी का कहना था कि यदि सच में लोग चाहते हैं कि यह मामला खत्म हो जाए, तो इस पर लगातार सवाल करना बंद होना चाहिए। उनका मानना है कि हर बार विवाद को दोबारा चर्चा में लाने से उसकी उम्र बढ़ती जाती है।

‘गांधारी’ को लेकर भी चर्चा में हैं तापसी

वर्कफ्रंट की बात करें तो तापसी पन्नू जल्द ही ‘गांधारी’ में नजर आने वाली हैं। फिल्म एक एक्शन थ्रिलर है, जिसमें वो एक मां का किरदार निभा रही हैं। कहानी अपनी बेटी को बचाने के लिए एक महिला के संघर्ष के इर्द-गिर्द घूमती है।

फिल्म को कनिका ढिल्लों ने लिखा और प्रोड्यूस किया है, जबकि देवाशीष माखीजा ने इसका निर्देशन किया है। ‘गांधारी’ में तापसी के अलावा इश्वाक सिंह, छाया कदम, स्वस्तिका मुखर्जी जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म 3 सितंबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है।

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Taapsee Pannu vs Kangana Ranaut

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Updated on:

25 Aug 2026 04:12 pm

Published on:

25 Aug 2026 04:12 pm

Hindi News / Entertainment / कंगना रनौत के सवाल पर भड़क गईं तापसी पन्नू, बोलीं- आप लोगों को तो मजा आ रहा है, बार-बार पूछते हैं

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