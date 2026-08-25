कंगना रनौत के सवाल पर भड़क गईं तापसी पन्नू, बोलीं- आप लोगों को तो मजा आ रहा है, बार-बार पूछते हैं

Taapsee Pannu-Kangana Ranaut Controversy: बॉलीवुड की दो चर्चित अभिनेत्रियों तापसी पन्नू और कंगना रनौत के बीच जुबानी जंग एक बार फिर सुर्खियों में है। दोनों के बीच पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और सार्वजनिक बयानों के जरिए तकरार देखने को मिल रही है। अब इस विवाद को लेकर तापसी से फिर सवाल किया गया तो वो थोड़ी परेशान नजर आईं। उन्होंने मीडिया से साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे को बार-बार उठाने से विवाद खत्म होने के बजाय और लंबा खिंच रहा है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।