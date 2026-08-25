‘हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना है?’ रक्षा बंधन ऐड में ट्रोलिंग के बाद कृति सेनन का करारा जवाब

इसके बाद कृति ने महिलाओं के कपड़ों को लेकर समाज की सोच पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को यह बताना बंद किया जाना चाहिए कि उन्हें क्या पहनना है। उनके मुताबिक, एथनिक फैशन समय के साथ बदला है, लेकिन अब भी किसी महिला के अपने कल्चर के प्रति सम्मान को उसके कपड़ों से मापने की कोशिश की जाती है। कृति ने इसी बात को जोर देते हुए कहा, 'कल्चर और परंपराएं उसके दिल में हैं, उसकी नेकलाइन में नहीं।'