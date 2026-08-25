छात्रों के प्रोटेस्ट में वायरल हुईं मॉडल रिया अहीर को मिली सलमान के ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री? जानें पूरा अपडेट

रिया अहीर पेशे से मॉडल हैं और सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। वह उस समय चर्चा में आई थीं जब मुंबई में हुए एक छात्र विरोध प्रदर्शन के दौरान उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कुछ प्रदर्शनकारियों को ले जाए जाने के बाद रिया ने बीच में हस्तक्षेप किया था। इस दौरान उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वह पुलिस वाहन के रास्ते में खड़ी दिखाई दी थीं। इसके बाद वह इंटरनेट पर काफी चर्चा में आ गईं।