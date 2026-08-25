25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘हिस्ट्री और माइथोलॉजी को मिक्स मत करो’, कॉमेडियन कुणाल कामरा की बात पर शुभम गौड़ का जवाब चर्चा में

Kunal Kamra Mahabharata: कुणाल कामरा ने महाभारत को 'माइथोलॉजी' कहा तो शुभम गौड़ बोले- 'ये मेरा इतिहास है।' दोनों की बातचीत का वायरल VIDEO चर्चा में है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Aug 25, 2026

Kunal Kamra viral video

कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाभारत पर की बात (सोर्स: IMDb)

Kunal Kamra Viral Video: कॉमेडियन कुणाल कामरा और शुभम गौड़ के बीच महाभारत को लेकर हुई एक छोटी-सी बातचीत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। एपिसोड 2 के वायरल क्लिप में कुणाल कामरा महाभारत को 'माइथोलॉजी' यानी पौराणिक कथा कहते नजर आते हैं। इस पर शुभम गौड़ तुरंत सवाल करते हुए कहते हैं, "What mythology man? That's my history!" दोनों के बीच कुछ सेकंड की ये बातचीत महाभारत को इतिहास या पौराणिक कथा के तौर पर देखने की बहस को फिर चर्चा में ले आई है।

'हिस्ट्री और माइथोलॉजी को मिक्स मत करो'

इस वायरल क्लिप में बातचीत के दौरान कुणाल कामरा कहते हैं कि हिस्ट्री और माइथोलॉजी को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग विषय हैं। इस पर शुभम गौड़ उनकी बात काटते हुए कहते हैं, "What mythology man? That's my history." कुणाल कामरा इसके जवाब में 'Exactly?' कहते हैं, जिसके बाद दर्शकों की हंसी सुनाई देती है। इसके बाद कुणाल उनसे पूछते हैं कि वह किस साल की बात कर रहे हैं।

शुभम गौड़ मजाकिया अंदाज में कहते हैं, "अभी भाई, दूसरे के शो का तो ध्यान रखो!" इसके बाद एक प्रतिभागी 1000 बीसी कहता है, जिस पर पगड़ी पहने एक अन्य प्रतिभागी सुधार करते हुए कहता है कि इसे "1000 ईयर BC" कहना चाहिए।

कुरुक्षेत्र और पानीपत की भी हुई बात

क्लिप में एक कंटेस्टेट कुरुक्षेत्र युद्ध को लेकर सवाल करता है और मजाकिया अंदाज में पूछता है कि क्या ये 'बैटल ऑफ पानीपत' नहीं थी। इस पर पगड़ी पहने प्रतिभागी कहते हैं, "सारी बैटल हरियाणा में ही हुई हैं, तेरे को ये भी नहीं पता?" इसके बाद कुणाल कामरा फिर से अपनी बात दोहराते हैं कि इतिहास और पौराणिक कथा को अलग-अलग समझना चाहिए।

'महाभारत इतिहास है या पौराणिक कथा?' फिर शुरू हुई बहस

इस बातचीत का सबसे ज्यादा चर्चा में आया हिस्सा शुभम गौड़ का "That's my history" कहना है। महाभारत को लेकर भारत में लंबे समय से अलग-अलग नजरिए रहे हैं। भारतीय परंपरा में महाभारत को 'इतिहास' से जोड़ा जाता है, जबकि आधुनिक अकादमिक इतिहास-लेखन में इसे पारंपरिक अर्थों में ऐतिहासिक रिकॉर्ड की तरह नहीं देखा जाता।

महाभारत एक विशाल संस्कृत महाकाव्य है, जिसमें कथाओं, परंपराओं, धार्मिक विचारों, दर्शन और सांस्कृतिक स्मृतियों की कई परतें हैं। इसके निर्माण और विकास की प्रक्रिया भी लंबे समय तक चलती रही। इसलिए इसके ऐतिहासिक पहलुओं और घटनाओं की व्याख्या को लेकर विद्वानों के बीच बहस होती रही है।

बता दें, यही वजह है कि 'इतिहास' और 'माइथोलॉजी' जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस विषय पर चर्चा में काफी अहम हो जाता है। किसी परंपरा को 'माइथोलॉजी' कहना जरूरी नहीं कि उसे महत्वहीन बताना हो, वहीं किसी महाकाव्य को 'इतिहास' मानना भी उसके हर प्रसंग को आधुनिक ऐतिहासिक प्रमाण के बराबर नहीं बनाता।

शुभम गौड़ के जवाब ने खींचा ध्यान

वायरल वीडियो में शुभम गौड़ का "ये मेरा इतिहास है" वाला जवाब लोगों का ध्यान खींच रहा है। खास तौर पर इसलिए क्योंकि ये बातचीत सिर्फ एक कॉमेडी शो के मजाक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि महाभारत को देखने के दो अलग नजरियों को सामने रख देती है।

एक तरफ आधुनिक इतिहास की कसौटियों पर किसी घटना को देखने का सवाल है, तो दूसरी तरफ महाभारत से जुड़ी आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का नजरिया है। इसी वजह से कुछ सेकंड की यह बातचीत सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

25 Aug 2026 05:24 pm

Published on:

25 Aug 2026 05:23 pm

Hindi News / Entertainment / ‘हिस्ट्री और माइथोलॉजी को मिक्स मत करो’, कॉमेडियन कुणाल कामरा की बात पर शुभम गौड़ का जवाब चर्चा में

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘उसके लिए माहौल बिल्कुल खराब हो गया था’, ऋषिता कोठारी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड ने पार्थ समथान पर लगाए गंभीर आरोप

Parth Samthaan Rishita Kothari Controversy
TV न्यूज

छात्रों के प्रोटेस्ट में वायरल हुईं मॉडल रिया अहीर को मिली सलमान के ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री? जानें पूरा अपडेट

Rhiya Ahir In Bigg Boss 20
मनोरंजन

‘मुझे पता है तुम्हें कितने पैसे मिले’, नोरा फतेही ने विवादित गाने पर टिप्पणी करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को सुनाई खरी खोटी

Nora Fatehi Calls Out Influencers
मनोरंजन

‘हम महिलाओं को यह बताना कब बंद करेंगे कि उन्हें क्या पहनना है?’ रक्षा बंधन ऐड में ट्रोलिंग के बाद कृति सेनन का करारा जवाब

Kriti Sanon GIVA ad reaction
मनोरंजन

कंगना रनौत के सवाल पर भड़क गईं तापसी पन्नू, बोलीं- आप लोगों को तो मजा आ रहा है, बार-बार पूछते हैं

Taapsee Pannu-Kangana Ranaut Controversy
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.