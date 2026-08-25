‘हिस्ट्री और माइथोलॉजी को मिक्स मत करो’, कॉमेडियन कुणाल कामरा की बात पर शुभम गौड़ का जवाब चर्चा में

Kunal Kamra Viral Video: कॉमेडियन कुणाल कामरा और शुभम गौड़ के बीच महाभारत को लेकर हुई एक छोटी-सी बातचीत सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। एपिसोड 2 के वायरल क्लिप में कुणाल कामरा महाभारत को 'माइथोलॉजी' यानी पौराणिक कथा कहते नजर आते हैं। इस पर शुभम गौड़ तुरंत सवाल करते हुए कहते हैं, "What mythology man? That's my history!" दोनों के बीच कुछ सेकंड की ये बातचीत महाभारत को इतिहास या पौराणिक कथा के तौर पर देखने की बहस को फिर चर्चा में ले आई है।