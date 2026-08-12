रणबीर कपूर ने Ramayana के VFX पर ट्रोलर्स को दिया जवाब, ‘Mahabharat’ के गजेंद्र चौहान बोले- ट्रेलर से इंप्रेस नहीं

Ramayana criticism: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर 'रामायण' रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है। नितेश तिवारी की इस बड़े बजट की फिल्म के ट्रेलर को जहां सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया गया, तो वहीं इसके VFX को लेकर कुछ लोगों ने सवाल भी उठाए। अब रणबीर कपूर ने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स का बचाव करते हुए कहा है कि ऑनलाइन बहुत से लोग बिना ये जाने कि CG कैसे तैयार होता है, उसके काम को जज करने लगते हैं। इसी बीच 'महाभारत' में युधिष्ठिर का किरदार निभा चुके गजेंद्र चौहान ने फिल्म के ट्रेलर पर अपनी राय देकर बहस को और बढ़ा दिया है।