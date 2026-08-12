‘हर दिन 9 करोड़ टैक्स हो रहा वेस्ट’, अभिनेता और सासंद रवि किशन का राहुल गांधी पर जोरदार हमला, मानसून सत्र पर दिया बयान

Ravi Kishan On Rahul Gandhi: भोजपुरी फिल्मों से लेकर बॉलीवुड और राजनीति तक अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता और सांसद रवि किशन इन दिनों अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं। रवि किशन ने संसद के मानसून सत्र को लेकर विपक्ष, खासकर राहुल गांधी पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा, जिससे जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। इसके साथ ही रवि किशन ने अपने फिल्मी करियर के संघर्ष को लेकर भी खुलकर बात की है।