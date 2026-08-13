‘बहुत सी चीजें पहले जैसी नहीं होंगी’, कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हिना खान ने रॉकी से कही थी ये बात, फिर भी नहीं छोड़ा साथ

कैंसर के इलाज के समय अपने रिश्ते के मुश्किल दौर को याद करते हुए हिना ने बताया कि उस समय सिर्फ उनकी सेहत ही चिंता की वजह नहीं थी। रॉकी की मां की तबीयत भी खराब थी और दोनों को एक साथ कई मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। साथ ही, हिना ने ये भी कहा कि इन हालात में कई बार उन्होंने रॉकी से किसी और से शादी करने तक के लिए कहा। उन्हें लगता था कि उनकी बीमारी के बाद शायद बहुत सी चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। हिना के मुताबिक, वो रॉकी से इतना प्यार करती हैं कि अगर वो किसी और के साथ खुश होते तो उन्हें उसके लिए भी खुशी होती।