13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘बहुत सी चीजें पहले जैसी नहीं होंगी’, कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हिना खान ने रॉकी से कही थी ये बात, फिर भी नहीं छोड़ा साथ

Rocky Jaiswal Hina Khan relationship: हिना खान ने कैंसर के इलाज के दौरान रॉकी जायसवाल संग शादी और रिश्ते के मुश्किल दौर पर खुलकर बात की। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने कई बार रॉकी से किसी और से शादी करने को कहा था।
3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Aug 13, 2026

Rocky Jaiswal Hina Khan relationship

हिना खान ने कैंसर के इलाज के दौरान रॉकी जायसवाल संग शादी की (सोर्स: instagram-Hinakhan)

Hina Khan cancer journey: टीवी एक्ट्रेस हिना खान और रॉकी जायसवाल ने अपने रिश्ते में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। हिना जब स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करा रही थीं, उस दौरान दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। हालांकि, उनकी शादी को लेकर कुछ लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट तक बताया। अब हिना और रॉकी ने अपने पॉडकास्ट 'पीओवी' में इन बातों पर खुलकर जवाब दिया है और बताया कि बीमारी के दौरान उनके रिश्ते पर क्या गुजरी।

हिना ने साफ कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनकी शादी के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो और रॉकी अपनी सच्चाई जानते हैं। वहीं, रॉकी ने कहा कि लोगों को झूठ पर यकीन करने की इतनी आदत हो गई है कि उन्हें लगा कि दोनों ने किसी शो के लिए शादी की है।

13-14 साल के रिश्ते के बाद लिया था शादी का फैसला

हिना और रॉकी 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के सेट पर मिले थे और लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे। हिना ने बताया कि दोनों करीब 13-14 साल से साथ थे, लेकिन शादी नहीं की थी। उनके अनुसार, शादी का फैसला अचानक नहीं लिया गया था, बल्कि इसकी तैयारी कई महीने पहले से चल रही थी।

हिना ने बताया कि उनकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई और इसके लिए कई चीजें पहले से तय करनी पड़ी थीं। उन्होंने कहा कि दोनों ने शादी इसलिए की क्योंकि उन्हें भविष्य का भरोसा नहीं था और उन्हें नहीं पता था कि अगला दिन क्या लेकर आएगा।

'कई बार मैंने उससे किसी और से शादी करने को कहा'

कैंसर के इलाज के समय अपने रिश्ते के मुश्किल दौर को याद करते हुए हिना ने बताया कि उस समय सिर्फ उनकी सेहत ही चिंता की वजह नहीं थी। रॉकी की मां की तबीयत भी खराब थी और दोनों को एक साथ कई मुश्किल परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। साथ ही, हिना ने ये भी कहा कि इन हालात में कई बार उन्होंने रॉकी से किसी और से शादी करने तक के लिए कहा। उन्हें लगता था कि उनकी बीमारी के बाद शायद बहुत सी चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। हिना के मुताबिक, वो रॉकी से इतना प्यार करती हैं कि अगर वो किसी और के साथ खुश होते तो उन्हें उसके लिए भी खुशी होती।

उन्होंने कहा कि ये उनके प्यार को परखने की कोशिश नहीं थी, बल्कि वो चाहती थीं कि रॉकी अपनी जिंदगी के लिए सही फैसला लें। लेकिन रॉकी ने हर अच्छे-बुरे समय में उनके साथ रहने का फैसला किया।

'उसने मुश्किल दौर को आसान बना दिया'

हिना खान ने आगे ये भी बताया कि बीमारी के दौरान उन्हें कई कठिन फैसले लेने पड़े। उनके मुताबिक, जो लोग उस वक्त उनके साथ रहे, वे जानते हैं कि रॉकी की मौजूदगी ने उनके लिए उस दौर को कितना आसान बनाया।

एक्ट्रेस ने कहा कि उनके रिश्ते में मुश्किलें आपसी कंपैटिबिलिटी की वजह से नहीं आईं, बल्कि जिंदगी की परिस्थितियों ने उन्हें चुनौती दी। कैंसर और रॉकी की मां की बीमारी जैसे हालात ने दोनों को इमोशनली तोड़ दिया था।

'मेरी सारी कमियों के साथ मुझे अपनाना सबसे बड़ा आशीर्वाद'

अपनी शादी के एक वीडियो में हिना ने भी इस रिश्ते को लेकर अपनी भावनाएं शेयर की थीं। उन्होंने कहा था कि प्यार पाना खूबसूरत है, लेकिन अपनी जिंदगी में इतनी अनिश्चितताओं के बीच किसी का आपको आपकी कमियों के साथ अपनाना उससे भी बड़ी बात है। इसके साथ ही, हिना ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि अगले दिन क्या होगा, ऐसे समय में रॉकी का उन्हें उनकी पूरी जिंदगी और कमियों के साथ स्वीकार करना उनके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था।

पार्टनर से दूर जाने की बात क्यों आती है?

एक्सपर्ट के मुताबिक, गंभीर बीमारी किसी व्यक्ति की अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता की भावना को भी प्रभावित कर सकती है। जो व्यक्ति पहले खुद को स्वतंत्र मानता था, वो अचानक दूसरों पर निर्भर होने या बोझ बनने से डर सकता है।

ऐसे में पार्टनर को छोड़ने की बात हमेशा रिश्ता खत्म करने की इच्छा नहीं होती। कई बार इसके पीछे अपने साथी को मुश्किल भविष्य से बचाने का डर होता है। ऐसे हालात में बहस करने के बजाय पार्टनर की भावनाओं को सुनना, उनके डर को समझना और लगातार साथ मौजूद रहना ज्यादा मददगार हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Aug 2026 06:15 pm

Published on:

13 Aug 2026 06:15 pm

Hindi News / Entertainment / ‘बहुत सी चीजें पहले जैसी नहीं होंगी’, कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हिना खान ने रॉकी से कही थी ये बात, फिर भी नहीं छोड़ा साथ

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राहुल सिप्लिगुंज पर FIR क्यों हुई? ‘Naatu Naatu’ सिंगर ने खोला राज, बोले- ‘वकील की वजह से आया मेरा नाम’

Rahul Sipligunj FIR
मनोरंजन

सोशल मीडिया पर शुरू हुई यूट्यूबर-एक्टर Akhil NRD की प्रेम कहानी, अब पत्नी मेघा ने छोड़ा घर, चर्चाओं में आया कपल

Akhil NRD-Megha Lovestory
मनोरंजन

‘मैं युवा-विरोधी नहीं, क्योंकि मैं खुद युवा हूं’, Gen Z प्रोटेस्ट पर कंगना रनौत का एक और बयान, बोलीं- ‘आधे लोग शबाना आजमी टाइप थे’

kangana ranaut remark on shabana azmi
मनोरंजन

जेठालाल ने सच में बबीता जी से कर ली शादी? वीडियो देख फैंस बोले- ‘आखिर मेरा सपना पूरा हुआ’

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah AI video
मनोरंजन

28 की उम्र में पॉपुलर इन्फ्लुएंसर मिचील वांडेवीर्ट की गई जान, दुर्लभ बीमारी प्रोजेरिया से हुआ निधन

Popular Influencer Michiel Vandeweert Death
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.