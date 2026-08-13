28 की उम्र में पॉपुलर इन्फ्लुएंसर मिचील वांडेवीर्ट की गई जान, दुर्लभ बीमारी प्रोजेरिया से हुआ निधन

Popular Influencer Michiel Vandeweert Death: बेल्जियम के लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर और गेमर मिचील वांडेवीर्ट का 28 साल की उम्र में निधन हो गया। दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी प्रोजेरिया से जूझ रहे मिचील की जिंदगी की कहानी अब सिर्फ उनके देश बेल्जियम तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत, अमेरिका, मैक्सिको, इटली, नॉर्वे और कई दूसरे देशों में भी चर्चा का विषय बन गई है। बचपन में डॉक्टरों ने उनकी जिंदगी को लेकर बेहद कम उम्मीद जताई थी, लेकिन मिचील ने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया।