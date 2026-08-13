Batwara 1947 First Review: जज्बातों से भरी सनी देओल-प्रीति जिंटा की फिल्म ‘बंटवारा’, पहला रिव्यू आया सामने

Batwara 1947 First Review Out: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बंटवारा 1947’ 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। भारत-पाकिस्तान विभाजन के बेहद संवेदनशील दौर पर बनी इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी उत्सुकता है। रिलीज से पहले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जिसके बाद फिल्ममेकर रमेश तौरानी ने इसका रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उनके रिव्यू के मुताबिक, फिल्म भावनाओं, इंसानियत और रिश्तों को बेहद प्रभावशाली अंदाज में सामने रखती है।