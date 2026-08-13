Batwara 1947 First Review: जज्बातों से भरी सनी देओल-प्रीति जिंटा की फिल्म ‘बंटवारा’, पहला रिव्यू आया सामने

बंटवारा फिल्म ( फोटो सोर्स- IMDb)
Batwara 1947 First Review Out: सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बंटवारा 1947’ 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। भारत-पाकिस्तान विभाजन के बेहद संवेदनशील दौर पर बनी इस फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच पहले से ही काफी उत्सुकता है। रिलीज से पहले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जिसके बाद फिल्ममेकर रमेश तौरानी ने इसका रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उनके रिव्यू के मुताबिक, फिल्म भावनाओं, इंसानियत और रिश्तों को बेहद प्रभावशाली अंदाज में सामने रखती है।
‘बंटवारा 1947’ की रिलीज से ठीक पहले फिल्ममेकर रमेश तौरानी ने आमिर खान और अली फजल के साथ फिल्म की स्क्रीनिंग देखी। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। रमेश तौरानी ने फिल्म को संवेदनशील और भावनात्मक कहानी बताया और दर्शकों से इसे रिलीज के पहले दिन देखने की अपील की।
उनकी प्रतिक्रिया से जाहिर है कि फिल्म सिर्फ 1947 के विभाजन की घटनाओं को दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस मुश्किल दौर में इंसानियत और एक-दूसरे के प्रति संवेदना की कहानी भी कहती है।
फिल्म में सनी देओल एक अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। रमेश तौरानी ने उनके अभिनय की विशेष तौर पर तारीफ की है। उनके मुताबिक, सनी ने अपने किरदार को काफी प्रभावशाली तरीके से निभाया है और उनकी परफॉर्मेंस दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती है।
सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल भी फिल्म का हिस्सा हैं। प्रीति जिंटा की बड़े पर्दे पर वापसी को लेकर भी दर्शकों में खास उत्साह है। वहीं, बाकी कलाकारों की परफॉर्मेंस को भी फिल्म के फर्स्ट रिव्यू में सराहना मिली है।
फिल्म में अभिमन्यु सिंह नकारात्मक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। रमेश तौरानी ने उनके किरदार को प्रभावशाली और डर पैदा करने वाला बताया है। उनके मुताबिक, यह किरदार कहानी में तनाव और गंभीरता बढ़ाने का काम करता है।
‘बंटवारा 1947’ का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है। फिल्म के निर्देशन को लेकर भी शुरुआती प्रतिक्रिया सकारात्मक है। कहानी में भावनाओं, मानवीय रिश्तों और मुश्किल परिस्थितियों के बीच इंसानियत को केंद्र में रखा गया है।
फिल्म की कहानी 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें सनी देओल एक मुस्लिम व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं, जो विभाजन के दौरान परिवार के साथ लाहौर पहुंचता है। वहां बदलते हालात और बढ़ते तनाव के बीच रिश्तों तथा इंसानियत की परीक्षा होती है।
‘बंटवारा 1947’ की एक खास बात सनी देओल और प्रीति जिंटा की जोड़ी भी है। लंबे समय बाद दोनों कलाकार एक साथ बड़े पर्दे पर दिखाई देने वाले हैं। फिल्म में करण देओल भी अपने पिता सनी देओल के साथ नजर आएंगे।
फिल्म का निर्माण आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले हुआ है। 14 अगस्त को रिलीज होने वाली यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ‘आवारापन 2’ से मुकाबला करेगी। अब देखना होगा कि दर्शक सनी देओल की इस पीरियड ड्रामा को कितना पसंद करते हैं।
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