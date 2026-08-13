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‘डरपोक और कायर हो’, प्रकाश राज ने चुनाव आयोग को बताया झूठा तो लोगों ने लगाई क्लास, वोटर लिस्ट से नाम हटाने का दावा

Prakash Raj Voter ID Row: प्रकाश राज ने हाल ही में एक वीडियो शेयर करते हुए चुनाव आयोग को झूठा कहा है। इस मामले में अब लोगों ने उनके वीडियो पर रिएक्ट किया है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 13, 2026

Prakash Raj Voter ID Row

प्रकाश राज (फोटो सोर्स- Twitter/@prakashraaj)

Prakash Raj Voter ID Row: अभिनेता प्रकाश राज एक बार फिर मतदाता सूची से अपना नाम हटाए जाने के विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। कर्नाटक में वोटर लिस्ट से नाम हटने के मामले में चुनाव आयोग की सफाई के बाद अब प्रकाश राज ने नया वीडियो जारी कर अपने दावे पर सफाई दी है। अभिनेता का कहना है कि उनके पास अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के कॉल रिकॉर्ड मौजूद हैं और शिकायत के बाद अधिकारियों ने उनसे संपर्क कर मामले को ठीक करने की बात कही थी।

वोटर लिस्ट से नाम हटने पर शुरू हुआ विवाद

दरअसल, प्रकाश राज ने हाल ही में दावा किया था कि बेंगलुरु की मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया है। उनके इस आरोप के बाद चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर बहस छिड़ गई। मामला बढ़ने पर संबंधित चुनावी अधिकारियों की ओर से सफाई दी गई कि प्रकाश राज का नाम गलत तरीके से डिलीट नहीं किया गया था।

बताया गया कि अभिनेता ने अपना आवास बदला था और इसी वजह से पुराने पते की मतदाता सूची से उनका नाम हटाकर नए पते पर जून 2026 में दर्ज किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक, बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO ने नए पते का सत्यापन भी किया था।

प्रकाश राज ने जारी किया नया वीडियो

चुनाव आयोग की सफाई के बाद प्रकाश राज ने करीब दो मिनट का वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने अपने पुराने दावे पर कायम रहते हुए अधिकारियों से कई सवाल किए। अभिनेता ने कहा कि रिकॉर्ड में उनका वोटर आईडी 'परमानेंटली शिफ्टेड' के तौर पर दर्ज किया गया था और उन्हें नया वोटर कार्ड हासिल करने के लिए दोबारा आवेदन करने की जरूरत बताई गई थी।

प्रकाश राज का दावा है कि जब उन्होंने इस मुद्दे को सार्वजनिक किया और मामला लोगों तक पहुंचा, तब कुछ ही समय के भीतर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया। उनके मुताबिक, अधिकारियों ने इसे गलती बताया और सुधार करने की बात कही।

'मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स हैं'

प्रकाश राज ने अपने वीडियो में सबसे ज्यादा जोर अधिकारियों से हुई बातचीत पर दिया। उनका कहना है कि उनके पास उन फोन कॉल्स के रिकॉर्ड मौजूद हैं, जिनसे वह अपने दावे को साबित कर सकते हैं। अभिनेता ने यह भी सवाल उठाया कि अगर शुरुआत में रिकॉर्ड में उनका नाम अलग स्थिति में दिखाया गया था और बाद में उसे ठीक किया गया, तो फिर गलती के लिए उन्हें जिम्मेदार क्यों ठहराया गया?

उन्होंने पूरे घटनाक्रम को नागरिकों की गरिमा और चुनावी प्रक्रिया से जोड़ते हुए सवाल उठाया। प्रकाश राज का कहना है कि मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी गलती को गंभीरता से देखा जाना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध नागरिक के मतदान के अधिकार से है।

सोशल मीडिया पर भी छिड़ी बहस

प्रकाश राज के बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ यूजर्स ने अभिनेता के समर्थन में सवाल उठाए, जबकि कई लोगों ने उनके रुख की आलोचना की। कुछ प्रतिक्रियाओं में प्रकाश राज की राजनीति और उनके सार्वजनिक बयानों को लेकर भी निशाना साधा गया।

हालांकि, इस पूरे विवाद में एक तरफ चुनाव अधिकारियों की ओर से यह कहा गया है कि उनका नाम नए पते पर सही तरीके से दर्ज किया गया था, वहीं प्रकाश राज अपने पास मौजूद कॉल रिकॉर्ड्स का हवाला देकर मामले में सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस विवाद को लेकर आगे आधिकारिक स्तर पर क्या स्पष्टीकरण सामने आता है।

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Updated on:

13 Aug 2026 01:32 pm

Published on:

13 Aug 2026 01:32 pm

Hindi News / Entertainment / ‘डरपोक और कायर हो’, प्रकाश राज ने चुनाव आयोग को बताया झूठा तो लोगों ने लगाई क्लास, वोटर लिस्ट से नाम हटाने का दावा

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