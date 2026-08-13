‘डरपोक और कायर हो’, प्रकाश राज ने चुनाव आयोग को बताया झूठा तो लोगों ने लगाई क्लास, वोटर लिस्ट से नाम हटाने का दावा

Prakash Raj Voter ID Row: अभिनेता प्रकाश राज एक बार फिर मतदाता सूची से अपना नाम हटाए जाने के विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। कर्नाटक में वोटर लिस्ट से नाम हटने के मामले में चुनाव आयोग की सफाई के बाद अब प्रकाश राज ने नया वीडियो जारी कर अपने दावे पर सफाई दी है। अभिनेता का कहना है कि उनके पास अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के कॉल रिकॉर्ड मौजूद हैं और शिकायत के बाद अधिकारियों ने उनसे संपर्क कर मामले को ठीक करने की बात कही थी।