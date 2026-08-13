13 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘क्या झारखंड के बच्चे Gen Z नहीं हैं?’ कंगना रनौत ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बॉलीवुड से पूछा सवाल

Kangana Ranaut statement: कंगना रनौत ने झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बॉलीवुड की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए इसे दोगलापन बताया। जानें CJP और जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर क्या बोलीं कंगना।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Aug 13, 2026

Kangana Bollywood Reaction

बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत का झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर बयान ( सोर्स: X- ANI)

Kangana Bollywood Reaction: बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत ने झारखंड में जारी स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पी पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर चिंता जताई थी, वे झारखंड के छात्रों के मामले में वैसी ही आवाज नहीं उठा रहे हैं। कंगना ने इसे फिल्म इंडस्ट्री का 'दोगलापन' बताते हुए कहा कि ये रवैया नहीं चलेगा।

'झारखंड के बच्चों के लिए वही आंसू क्यों नहीं?'

ANI को दिए इंटरव्यू में कंगना से उनके हालिया बयानों को लेकर सवाल किया। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के मुद्दे पर बॉलीवुड के रवैये की आलोचना की। बता दें, कंगना ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का ये रवैया कोई नया नहीं है। उन्होंने संसद से जुड़े विरोध-प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए दावा किया कि उनके कई सांसद दोस्तों की गाड़ियों पर हमला किया गया और शीशे तोड़े गए। उन्होंने अपने घर के बाहर हुए प्रदर्शन का भी जिक्र किया और कहा कि उस दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे और पुलिस की तैनाती करनी पड़ी थी।

कंगना ने ये भी सवाल उठाया कि जब झारखंड में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, तो उनके समर्थन में वैसी आवाजें क्यों नहीं सुनाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर जंतर-मंतर के प्रदर्शन को लेकर चिंता जताई गई थी, तो झारखंड के छात्रों के लिए भी वही संवेदना दिखाई जानी चाहिए।

'फिल्म इंडस्ट्री का ये दोहरापन नहीं चलेगा'

कंगना ने अपने बयान में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के जिन लोगों ने जंतर-मंतर के प्रदर्शन को लेकर 'मगरमच्छ के आंसू' बहाए, उन्हें अब झारखंड के छात्रों के लिए भी आवाज उठानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि झारखंड के बच्चे भी खराब परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और सवाल किया कि क्या वे जेन Z का हिस्सा नहीं हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये दोगलापन नहीं चलेगा।

कंगना रनौत के इन जवाबों पर यूजर्स ने किया कमेंट

कंगना के बॉलीवुड पर सवाल उठाने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें जमकर घेरा। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, “इन्हें वोट किसने दिया?” वहीं दूसरे यूजर ने आजादी को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें 2014 के बाद आजादी मिली है, लेकिन वो इस आजादी को ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर रही हैं। एक और यूजर ने “हिपोक्रेसी की भी हद होती है” कहते हुए कंगना पर निशाना साधा, जबकि एक यूजर ने उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “ये अलग लेवल की हैं।”

CJP प्रोटेस्ट को लेकर भी दिया था बयान

कंगना कुछ हफ्ते पहले CJP के जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा में आई थीं। उन्होंने प्रदर्शन में शामिल युवाओं को 'जेनरेशन गटर' कहा था। अब अपने उस बयान का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी युवाओं को ऐसा नहीं कहा था।

कंगना ने कहा कि अगर कोई खुद को 'कॉकरोच' कहता है तो उसके 'गटर' में रहने की बात कहना उसी कॉन्टैक्ट में था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने सभी युवाओं या पूरी जेनरेशन के बारे में ये टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि कुछ खास लोगों और कुछ महिलाओं का जिक्र किया था।

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Aug 2026 12:53 pm

Published on:

13 Aug 2026 12:53 pm

Hindi News / Entertainment / ‘क्या झारखंड के बच्चे Gen Z नहीं हैं?’ कंगना रनौत ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बॉलीवुड से पूछा सवाल

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

“कर्नाटक खाली करवा देंगे”, यश की ‘टॉक्सिक’ के बोल्ड सीन्स पर भड़कीं अभिनेत्री ऋषिका सिंह

Actress Risheekaa Singh criticised yash bold scene in Toxic trailer
टॉलीवुड

‘डरपोक और कायर हो’, प्रकाश राज ने चुनाव आयोग को बताया झूठा तो लोगों ने लगाई क्लास, वोटर लिस्ट से नाम हटाने का दावा

Prakash Raj Voter ID Row
मनोरंजन

राहुल गांधी को ‘डंबल’ बुलाने के बाद पलटीं कंगना रनौत, इंस्टाग्राम से हटा दीं तस्वीरें, ‘इटैलियन मां’ कमेंट पर भी विवाद

Kangana Ranaut On Rahul Gandhi Dumbell
बॉलीवुड

पहली पत्नी ने दी जान, मां की वजह से प्रेमिका को छोड़ा; अब पवन सिंह की शादी पर राधे मां ने कर डाली भविष्यवाणी

Radhe Maa prediction Pawan Singh Third Marriage at 45
मनोरंजन

आदित्य पंचोली के साथ अपने रिश्ते पर पूजा बेदी ने दिया बयान, बोलीं- पुरानी बातें दोहराना बच्चों के लिए ठीक नहीं

Pooja Bedi On Relationship With Aditya Pancholi
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.