‘क्या झारखंड के बच्चे Gen Z नहीं हैं?’ कंगना रनौत ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर बॉलीवुड से पूछा सवाल

ANI को दिए इंटरव्यू में कंगना से उनके हालिया बयानों को लेकर सवाल किया। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के मुद्दे पर बॉलीवुड के रवैये की आलोचना की। बता दें, कंगना ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री का ये रवैया कोई नया नहीं है। उन्होंने संसद से जुड़े विरोध-प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए दावा किया कि उनके कई सांसद दोस्तों की गाड़ियों पर हमला किया गया और शीशे तोड़े गए। उन्होंने अपने घर के बाहर हुए प्रदर्शन का भी जिक्र किया और कहा कि उस दौरान बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे और पुलिस की तैनाती करनी पड़ी थी।