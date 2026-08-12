राहुल गांधी के अमित शाह पर बयान से भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- ‘ये सबसे भयानक बात है, विपक्ष के नेता को कहा डंबल’

जिसमें राहुल ने सवाल किया था कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया और क्या अमित शाह ने पुलिस को ऐसा आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर शाह ने आदेश दिया था तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वह दोषी हैं, जबकि आदेश नहीं देने की स्थिति में भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वह नाकाबिल हैं। कंगना ने राहुल के इसी तर्क को अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी में 'सबसे भयानक बात' बताया। उन्होंने राहुल के बयान पर तंज कसते हुए पूछा कि आखिर संसद में यह सब क्या चल रहा है।