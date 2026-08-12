12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

राहुल गांधी के अमित शाह पर बयान से भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- ‘ये सबसे भयानक बात है, विपक्ष के नेता को कहा डंबल’

Kangana Ranaut reaction: राहुल गांधी के अमित शाह पर दिए बयान को लेकर कंगना रनौत भड़क गईं। उन्होंने राहुल को 'डंबल' कहा और उनके 'गोली चलाने' वाले बयान को 'सबसे भयानक बात' बताया।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Aug 12, 2026

Kangana Ranaut Instagram post

राहुल गांधी के बयान को लेकर भड़क गईं कंगना रनौत (सोर्स: x-@vizhpuneet/instagram-KanganaRanaut)

Kangana Ranaut Instagram: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने राहुल के बयान को लेकर कई इंस्टाग्राम स्टोरीज शेयर कीं और उन्हें ‘डंबल’ तक कह दिया। उन्होंने राहुल के उस बयान पर भी सवाल उठाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अमित शाह की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन साथ ही उनसे सवालों के जवाब भी मांगे।

'सवाल पूछ रहे हो तो जवाब सुनने में दिलचस्पी क्यों नहीं?'

कंगना ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर वो गृह मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें उनके जवाब भी सुनने चाहिए। उन्होंने राहुल पर तंज कसते हुए उन्हें 'डंबल' कहा।

कंगना ने ये भी कहा कि ऐसे सवाल संसद के भीतर चर्चा के दौरान पूछे जाने चाहिए और गृह मंत्री को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने राहुल की टिप्पणी पर हैरानी जताते हुए इसे संसद में हो रही 'कॉमेडी' बताया।

'शाह ने बच्चों को गोली चलाने का आदेश दिया?'

राहुल गांधी के उस बयान पर भी कंगना ने निशाना साधा जिसमें उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए थे।

जिसमें राहुल ने सवाल किया था कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया और क्या अमित शाह ने पुलिस को ऐसा आदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर शाह ने आदेश दिया था तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वह दोषी हैं, जबकि आदेश नहीं देने की स्थिति में भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वह नाकाबिल हैं। कंगना ने राहुल के इसी तर्क को अपनी एक इंस्टाग्राम स्टोरी में 'सबसे भयानक बात' बताया। उन्होंने राहुल के बयान पर तंज कसते हुए पूछा कि आखिर संसद में यह सब क्या चल रहा है।

'गृह मंत्री में हिम्मत नहीं है'

राहुल गांधी ने अपनी बातचीत के आखिर में अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह मंत्री में 'हिम्मत नहीं है' और वह सदन में नहीं आ सकते। बता दें, राहुल की इन टिप्पणियों के बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर लगातार कई स्टोरीज शेयर कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल के सवाल पूछने के तरीके और अमित शाह को लेकर दिए गए उनके बयान पर सवाल उठाए।

हालांकि, कंगना की प्रतिक्रिया राहुल गांधी के बयानों पर उनकी राजनीतिक आलोचना के तौर पर सामने आई है। राहुल गांधी और अमित शाह की ओर से कंगना की इन इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2026 06:41 pm

Published on:

12 Aug 2026 06:41 pm

Hindi News / Entertainment / राहुल गांधी के अमित शाह पर बयान से भड़कीं कंगना रनौत, बोलीं- ‘ये सबसे भयानक बात है, विपक्ष के नेता को कहा डंबल’

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

प्रिंस नरूला की होगी Roadies से छुट्टी? करण कुंद्रा की वापसी की खबर ने मचाई हलचल, जानें क्या है पूरा मामला

Karan Kundrra Roadies
मनोरंजन

‘मुझे उदयनिधि स्टालिन से प्यार है’, तृषा कृष्णन पर विवादित बयान की तीखी आलोचना के बाद अब एक्टर विशाल ने लिया यू-टर्न

Udhayanidhi Stalin Remark Over Trisha Krishnan
मनोरंजन

BJP सांसद रवि किशन ने Gen Z की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोले- ‘मेरे नाम और स्टाइल को अलग लेवल तक पहुंचाया’

Ravi Kishan on Gen Z
मनोरंजन

यश के ‘Toxic’ ट्रेलर में छिपे हैं 5 बड़े राज, एक सीन में बच्चे को चाकू मारते दिखा शख्स, आखिर क्या है कनेक्शन?

Toxic trailer
मनोरंजन

श्रीदेवी की करोड़ों की संपत्ति पर छिड़ा था विवाद, कोर्ट ने बोनी कपूर के हक को बचाया, जानें पूरी कहानी

Sridevi 63rd Birth Anniversary
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.